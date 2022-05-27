https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-تعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-بحرية-بعد-انتقادات-أمريكية-1062764274.html
الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية بحرية بعد انتقادات أمريكية
الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية بحرية بعد انتقادات أمريكية
أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية، أنها ستُجري تدريبات في بحر الصين الجنوبي غدا (السبت)، في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:29+0000
2022-05-27T11:29+0000
2022-05-27T11:29+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت إدارة الأمن البحري أن التدريبات ستُجرى في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفيليبين.يأتي ذلك بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وتحذر الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين منافسًا استراتيجيًا، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ.وأطلقت الصين لتوها مبادرة رئيسية لتوسيع التعاون الأمني والتجارة الحرة مع دول جنوب المحيط الهادئ، وقد شجبتها أستراليا، حليفة الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-وزير-الخارجية-الأمريكي-ينشر-معلومات-كاذبة-1062759007.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية بحرية بعد انتقادات أمريكية
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أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية، أنها ستُجري تدريبات في بحر الصين الجنوبي غدا (السبت)، في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة.
وأوضحت إدارة الأمن البحري أن التدريبات ستُجرى في مساحة بحرية صغيرة
بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفيليبين.
وأضافت "التدريبات العسكرية ستجرى والمنطقة محظورة".
ونشرت الهيئة إحداثيات المنطقة المعنية، وهي منطقة تقع على بعد حوالي 25 كلم في جنوب جزيرة هاينان (جنوبًا) وتبلغ مساحتها حوالي 100 كلم مربع.
يأتي ذلك بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتحذر الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين منافسًا استراتيجيًا، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي
لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ.
وأطلقت الصين لتوها مبادرة رئيسية لتوسيع التعاون الأمني والتجارة الحرة مع دول جنوب المحيط الهادئ، وقد شجبتها أستراليا، حليفة الولايات المتحدة.