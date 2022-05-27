https://arabic.sputniknews.com/20220527/الملكة-رانيا-تودع-والدها-الراحل-بكلمات-مؤثرة-1062781008.html
الملكة رانيا تودع والدها الراحل بكلمات مؤثرة
الملكة رانيا تودع والدها الراحل بكلمات مؤثرة
ودعت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والدها الراحل، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي توفي اليوم الجمعة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:35+0000
2022-05-27T16:35+0000
2022-05-27T16:35+0000
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ونشرت الملكة رانيا صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأرفقتها بهذه الكلمات: "اللهم افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبواب رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".كما دعت الملكة رانيا الله تعالى أن "يرحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جواره، ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وأن يجمع الأحياء بهم في جناته، وأن يجبر كسر قلوبهم على فراقهم".وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد 7 أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من اليوم الجمعة.وقال بيان لعائلة الياسين، إن والد الملكة توفي عصر اليوم (الجمعة) عن عمر بلغ 88 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر غدا (السبت) من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.وذكر البيان أنه "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة".وولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأردن-وفاة-والد-الملكة-رانيا-والديوان-الملكي-يعلن-الحداد-7-أيام-1062779732.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
الملكة رانيا تودع والدها الراحل بكلمات مؤثرة
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ودعت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والدها الراحل، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي توفي اليوم الجمعة.
ونشرت الملكة رانيا صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأرفقتها بهذه الكلمات: "اللهم افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبواب رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".
كما دعت الملكة رانيا الله تعالى أن "يرحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جواره، ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وأن يجمع الأحياء بهم في جناته، وأن يجبر كسر قلوبهم على فراقهم".
وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد 7 أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من اليوم الجمعة.
وقال بيان لعائلة الياسين
، إن والد الملكة توفي عصر اليوم (الجمعة) عن عمر بلغ 88 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر غدا (السبت) من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.
وذكر البيان أنه "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة".
وولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية
عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.
وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.
وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.