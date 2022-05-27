https://arabic.sputniknews.com/20220527/الولايات-المتحدة-منزعجة-من-تشريع-البرلمان-العراقي-لقانون-يجرم-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1062756310.html
الولايات المتحدة منزعجة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل
الولايات المتحدة منزعجة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل
انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، القانون الذي تم تشريعه في العراق والذي يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنه يعزز "بيئة معاداة السامية". 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:08+0000
2022-05-27T08:08+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية، فإن هذا التشريع يقف في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خالل بناء الروابط وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة".وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن "دعم أمريكا القوي وثابت لإسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السالم والازدهار للجميع".وصوَّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الخميس، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/حماس-حظر-التطبيع-موقف-يعكس-أصالة-الشعب-العراقي-1062753814.html
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العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة منزعجة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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انتقدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، القانون الذي تم تشريعه في العراق والذي يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنه يعزز "بيئة معاداة السامية".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان
: "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تشريع البرلمان العراقي لقانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية، فإن هذا التشريع يقف في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خالل بناء الروابط وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة".
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن "دعم أمريكا القوي وثابت لإسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السالم والازدهار للجميع".
وصوَّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
، مساء اليوم الخميس، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن المجلس صوت في جلسته، التي عقدها، اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني".
وأكد بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين".