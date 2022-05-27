https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف-تحالف-جونسون-مع-كييف-ضد-روسيا-يقوض-موقف-الاتحاد-الأوروبي-1062768807.html

بيسكوف: تحالف جونسون مع كييف ضد روسيا يقوض موقف الاتحاد الأوروبي

بيسكوف: تحالف جونسون مع كييف ضد روسيا يقوض موقف الاتحاد الأوروبي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، مقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن التحالف مع كييف ضد روسيا، بأنه تقويض لموقف الاتحاد... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T12:56+0000

2022-05-27T12:56+0000

2022-05-27T12:56+0000

العالم

بوريس جونسون

فلاديمير زيلينسكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103878/70/1038787033_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_92ab9dbd3de94e8112e679ba07e12101.jpg

وعلق بيسكوف على ما نشر في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية والتي أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا، كما يُزعم، إلى إنشاء تحالف عسكري مع كييف ضد موسكو، منوها إلى عدم اعتبار جميع التقارير الإعلامية كمصدر رئيسي.وقال المتحدث باسم الكرملين: "كما تعلم، مع كل الاحترام الواجب لـ "كورييري ديلا سيرا"، دعونا لا نزال نتعامل مع هذا على أنه تقرير إعلامي... يجب استجوابهم. ثانيا، لا نعرف ما إذا كان بوريس جونسون لديه مثل هذه المبادرات"، مضيفا في الوقت نفسه: "في هذه الحالة، قد يعني هذا أنه يقترح مثل هذا "الخلاف" من أجل تقويض موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تركته بريطانيا نفسها"، مؤكدا أن الإدارة الرئاسية لا تعرف مدى موثوقية هذه المعلومات، وستراقب تطورات الوضع عن كثب.وكتبت الصحيفة الإيطالية، نقلاً عن مصادر، أن جونسون اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل تحالف، مجتمع أوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد يمكن أن يشمل أيضا بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتركيا لاحقًا.وفي الأسبوع الماضي، كان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن عن تخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه، بما في ذلك المدفعية بعيدة المدى والصواريخ والطائرات دون طيار.وتطالب موسكو جميع الدول بوقف إمداد كييف بالسلاح، مؤكدة أن مثل هذه الشحنات تصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف--تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستعداد-للتفاوض-يتعارض-مع-حقيقة-تجميد-عملية-التفاوض-من-قبل-كييف-1062760377.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بوريس جونسون, فلاديمير زيلينسكي