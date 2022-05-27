عربي
الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف-تحالف-جونسون-مع-كييف-ضد-روسيا-يقوض-موقف-الاتحاد-الأوروبي-1062768807.html
بيسكوف: تحالف جونسون مع كييف ضد روسيا يقوض موقف الاتحاد الأوروبي
بيسكوف: تحالف جونسون مع كييف ضد روسيا يقوض موقف الاتحاد الأوروبي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، مقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن التحالف مع كييف ضد روسيا، بأنه تقويض لموقف الاتحاد... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:56+0000
2022-05-27T12:56+0000
العالم
بوريس جونسون
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103878/70/1038787033_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_92ab9dbd3de94e8112e679ba07e12101.jpg
وعلق بيسكوف على ما نشر في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية والتي أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا، كما يُزعم، إلى إنشاء تحالف عسكري مع كييف ضد موسكو، منوها إلى عدم اعتبار جميع التقارير الإعلامية كمصدر رئيسي.وقال المتحدث باسم الكرملين: "كما تعلم، مع كل الاحترام الواجب لـ "كورييري ديلا سيرا"، دعونا لا نزال نتعامل مع هذا على أنه تقرير إعلامي... يجب استجوابهم. ثانيا، لا نعرف ما إذا كان بوريس جونسون لديه مثل هذه المبادرات"، مضيفا في الوقت نفسه: "في هذه الحالة، قد يعني هذا أنه يقترح مثل هذا "الخلاف" من أجل تقويض موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تركته بريطانيا نفسها"، مؤكدا أن الإدارة الرئاسية لا تعرف مدى موثوقية هذه المعلومات، وستراقب تطورات الوضع عن كثب.وكتبت الصحيفة الإيطالية، نقلاً عن مصادر، أن جونسون اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل تحالف، مجتمع أوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد يمكن أن يشمل أيضا بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتركيا لاحقًا.وفي الأسبوع الماضي، كان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن عن تخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه، بما في ذلك المدفعية بعيدة المدى والصواريخ والطائرات دون طيار.وتطالب موسكو جميع الدول بوقف إمداد كييف بالسلاح، مؤكدة أن مثل هذه الشحنات تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف--تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستعداد-للتفاوض-يتعارض-مع-حقيقة-تجميد-عملية-التفاوض-من-قبل-كييف-1062760377.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103878/70/1038787033_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c813fae21e454d5a7b83959e4855b96f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بوريس جونسون, فلاديمير زيلينسكي

بيسكوف: تحالف جونسون مع كييف ضد روسيا يقوض موقف الاتحاد الأوروبي

12:56 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالسكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف
السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، مقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن التحالف مع كييف ضد روسيا، بأنه تقويض لموقف الاتحاد الأوروبي.
وعلق بيسكوف على ما نشر في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية والتي أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا، كما يُزعم، إلى إنشاء تحالف عسكري مع كييف ضد موسكو، منوها إلى عدم اعتبار جميع التقارير الإعلامية كمصدر رئيسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "كما تعلم، مع كل الاحترام الواجب لـ "كورييري ديلا سيرا"، دعونا لا نزال نتعامل مع هذا على أنه تقرير إعلامي... يجب استجوابهم. ثانيا، لا نعرف ما إذا كان بوريس جونسون لديه مثل هذه المبادرات"، مضيفا في الوقت نفسه: "في هذه الحالة، قد يعني هذا أنه يقترح مثل هذا "الخلاف" من أجل تقويض موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تركته بريطانيا نفسها"، مؤكدا أن الإدارة الرئاسية لا تعرف مدى موثوقية هذه المعلومات، وستراقب تطورات الوضع عن كثب.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي المتضاربة بشأن المفاوضات لا تسمح لنا بفهم ما تريده كييف
09:52 GMT
وكتبت الصحيفة الإيطالية، نقلاً عن مصادر، أن جونسون اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل تحالف، مجتمع أوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد يمكن أن يشمل أيضا بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتركيا لاحقًا.
وفي الأسبوع الماضي، كان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن عن تخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه، بما في ذلك المدفعية بعيدة المدى والصواريخ والطائرات دون طيار.
وتطالب موسكو جميع الدول بوقف إمداد كييف بالسلاح، مؤكدة أن مثل هذه الشحنات تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала