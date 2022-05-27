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https://arabic.sputniknews.com/20220527/تدريبات-جديدة-لمكافحة-جدري-القردة-في-مطار-روسي-1062761973.html
تدريبات جديدة لمكافحة جدري القردة في مطار روسي
تدريبات جديدة لمكافحة جدري القردة في مطار روسي
تم إجراء تدريبات جديدة في مطار مدينة كراسنويارسك الروسية لمكافحة تسلل جدري القردة عبر المطارات الروسية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:26+0000
2022-05-27T10:26+0000
روسيا
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وجاء في بيان المطار "في مطار كراسنويارسك الدولي، أجريت تدريبات تكتيكية لمنع انتشار إصابات الأمراض الخطيرة بشكل خاص، بما في ذلك جدري القردة".ونشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، دليلاً تعريفياً حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن، في أوروبا وأمريكا وأستراليا.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968.وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/أرمينيا-تحظر-استيراد-القوارض-بعد-انتشار-جدري-القرود--1062755660.html
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روسيا

تدريبات جديدة لمكافحة جدري القردة في مطار روسي

10:26 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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تم إجراء تدريبات جديدة في مطار مدينة كراسنويارسك الروسية لمكافحة تسلل جدري القردة عبر المطارات الروسية.
وجاء في بيان المطار "في مطار كراسنويارسك الدولي، أجريت تدريبات تكتيكية لمنع انتشار إصابات الأمراض الخطيرة بشكل خاص، بما في ذلك جدري القردة".
ونشرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، دليلاً تعريفياً حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل نحو 70 حالة مشتبه بها حتى الآن، في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منها الجدري عام 1968.
وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
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