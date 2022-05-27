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تشاووش أوغلو: المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يجب أن يتضمن محاربة جميع أشكال الإرهاب
تشاووش أوغلو: المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يجب أن يتضمن محاربة جميع أشكال الإرهاب
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يجب أن يتضمن محاربة جميع أشكال الإرهاب. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T09:49+0000
2022-05-27T09:49+0000
العالم
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عقد تشاووش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو بعد الاجتماع الثلاثي، وقال فيه: "يجب أن يتضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو محاربة جميع أشكال الإرهاب".يثير موقف تركيا الرافض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تساؤلات حول ترتيب تركيا بين جيوش التحالف العسكري وماذا يخسر الحلف في حالة خروج أنقرة.تحتل تركيا المرتبة رقم 13 بين أقوى جيوش العالم لعام 2022، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش "الناتو".وتوجد في تركيا 10 موانئ كبرى و98 مطارا وفيها قاعدة عسكرة مهمة تابعة للحلف هي قاعدة "إنجرليك".تمثل تركيا جزءا من برنامج مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا الذي يضم 5 دول هي تركيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ستولتنبرغ-من-غير-المرجح-أن-تحصل-السويد-وفنلندا-على-عضوية-الناتو-إذا-لم-تف-بمطالب-تركيا-1062759340.html
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تشاووش أوغلو: المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يجب أن يتضمن محاربة جميع أشكال الإرهاب

09:49 GMT 27.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يجب أن يتضمن محاربة جميع أشكال الإرهاب.
عقد تشاووش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو بعد الاجتماع الثلاثي، وقال فيه: "يجب أن يتضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو محاربة جميع أشكال الإرهاب".
يثير موقف تركيا الرافض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تساؤلات حول ترتيب تركيا بين جيوش التحالف العسكري وماذا يخسر الحلف في حالة خروج أنقرة.
تحتل تركيا المرتبة رقم 13 بين أقوى جيوش العالم لعام 2022، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش "الناتو".
وتوجد في تركيا 10 موانئ كبرى و98 مطارا وفيها قاعدة عسكرة مهمة تابعة للحلف هي قاعدة "إنجرليك".
تمثل تركيا جزءا من برنامج مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا الذي يضم 5 دول هي تركيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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