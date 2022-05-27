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https://arabic.sputniknews.com/20220527/شرطة-أبوظبي-تحذر-المواطنين-من-موجة-غبار-قوية-1062768696.html
شرطة أبوظبي تحذر المواطنين من موجة غبار قوية
شرطة أبوظبي تحذر المواطنين من موجة غبار قوية
حذرت شرطة أبوظبي المواطنين من موجة غبار قوية، تشهدها الإمارة اليوم الجمعة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:51+0000
2022-05-27T12:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووجهت شرطة أبوظبي تنبيها، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، لقادة المركبات، بتوخي الحذر، بسبب تقلص مدى الرؤية الأفقية.وقالت شرطة أبوظبي: "نرجو من الأخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، أثناء تشكل الغبار والأتربة، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير، حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن أن أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة، صباح اليوم الجمعة، كانت 20.8 درجة مئوية، في ركنة العين.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شرطة أبوظبي تحذر المواطنين من موجة غبار قوية

12:51 GMT 27.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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حذرت شرطة أبوظبي المواطنين من موجة غبار قوية، تشهدها الإمارة اليوم الجمعة.
ووجهت شرطة أبوظبي تنبيها، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، لقادة المركبات، بتوخي الحذر، بسبب تقلص مدى الرؤية الأفقية.
وقالت شرطة أبوظبي: "نرجو من الأخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، أثناء تشكل الغبار والأتربة، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير، حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".
يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن أن أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة، صباح اليوم الجمعة، كانت 20.8 درجة مئوية، في ركنة العين.
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