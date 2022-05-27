https://arabic.sputniknews.com/20220527/شيريهان-توجه-رسالة-لهشام-سليم-بعد-إصابته-بالسرطان-1062760141.html

شيريهان توجه رسالة لهشام سليم بعد إصابته بالسرطان

شيريهان توجه رسالة لهشام سليم بعد إصابته بالسرطان

وجهت الفنانة المصرية، شيريهان، رسالة إلى زميلها الممثل هشام سليم، بعد أنباء عن إصابته بالسرطان. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T09:51+0000

2022-05-27T09:51+0000

2022-05-27T09:51+0000

أخبار الفنانين في مصر

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ونشرت شيريهان، صورة قديمة جمعتها بالفنان هشام سليم، عقب تداول أنباء بتدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان.وعلقت شيريهان على الصورة "سلامتك حبيبي. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة".وكشف هشام سليم، الفنان المصري، أمس الخميس، حقيقة إصابته بمرض "السرطان".ونقل برنامج "ET بالعربي"، عن سليم أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافيا تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان.وقال هشام سليم في تصريحه للبرنامج: "أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد بالسخنة".في وقت نقل الموقع الإلكتروني القاهرة 24، عن سليم نفسه، مساء اليوم "أنا بخير الحمد الله، ومعنديش سرطان، والخبر المتداول حول إصابتي غير صحيح، وأحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".وكان نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تبادلوا خبرا يفيد بإصابة الفنان المصري، هشام سليم، بمرض السرطان، وتدهور حالته الصحية، وتوقفه عن العلاج، خاصة مع غيابه عن الأعمال الفنية خلال العامين الماضيين.ويشار إلى أن سليم، ابن الـ 66 عاما، هو ابن رئيس نادي الأهلي الراحل، صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار رائعة ومؤثرة، مثل دوره في "إمبراطورية ميم"، مع فاتن حمامة وأحمد مظهر.ومن أبرز أعمال هشام سليم، مسلسل ليالي الحلمية، وأفلام عودة الابن الضال، ويا دنيا يا غرامي، وأريد حلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/هشام-سليم-يكشف-حقيقة-إصابته-بـالسرطان-1062730256.html

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أخبار الفنانين في مصر