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https://arabic.sputniknews.com/20220527/فنلندا-حول-حاجة-بعض-الدول-للغاز-الروسي-لا-نريد-إطلاق-النار-على-أنفسنا--1062780731.html
فنلندا حول حاجة بعض الدول للغاز الروسي: "لا نريد إطلاق النار على أنفسنا"
فنلندا حول حاجة بعض الدول للغاز الروسي: "لا نريد إطلاق النار على أنفسنا"
اعتبر وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، أن فنلندا لا تعتبر انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهديدا لموسكو، مشيرا إلى أن بلاده تريد... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:29+0000
2022-05-27T16:29+0000
اقتصاد
العالم
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وقال هافيستو، خلال كلمة له في مركز أبحاث "CSIS" بواشنطن، إن "عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي لا تشكل تهديدا لأحد. نريد أن نبقي حدودنا التي تزيد عن 800 ميل مع روسيا سلمية. نحن نسعى فقط لتعزيز أمننا والمساهمة في أمن أوروبا"، على حد زعمه.وتابع الوزير الفنلندي: "لقد رأينا استعداد روسيا لاتخاذ خطوات جريئة للغاية محفوفة بالمخاطر على أمنها، محفوفة بخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. حقيقة أنك تعيش بجوار جار قادر على اتخاذ خطوات لا يمكن التنبؤ بها للغاية هو مصدر قلق كبير"، على حد تعبيره، مدعيا أن طلب انضمام بلاده إلى "الناتو" جاء من المواطنين على الرغم من رفض الحكومة القيام باستفتاء.وبين هافيستو أن فنلندا تؤيد تخلي أوروبا عن النفط والغاز الروسي، لكن بلاده متعاطفة مع وجهات النظر البديلة التي أبدتها الدول الأكثر اعتمادًا على مثل هذه الإمدادات.وقال "تؤيد فنلندا في الواقع فرض حظر على كل من النفط والغاز. لا توجد مشكلة من جانبنا. لكن بالطبع، أفهم سبب كون الغاز موضوعا حساسا بشكل خاص لبعض الدول الأوروبية، حيث يستخدم المستهلكون الغاز الطبيعي من روسيا".بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.وأضاف بوتين أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. ووفقًا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بأي شكل من الأشكال في العالم الحديث.
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اقتصاد, العالم

فنلندا حول حاجة بعض الدول للغاز الروسي: "لا نريد إطلاق النار على أنفسنا"

16:29 GMT 27.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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اعتبر وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، أن فنلندا لا تعتبر انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهديدا لموسكو، مشيرا إلى أن بلاده تريد الحفاظ على الحدود المشتركة سلمية مع روسيا الاتحادية وأن بلاده متعاطفة مع الدول الأوروبية التي تحتاج الغاز والنفط الروسي.
وقال هافيستو، خلال كلمة له في مركز أبحاث "CSIS" بواشنطن، إن "عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي لا تشكل تهديدا لأحد. نريد أن نبقي حدودنا التي تزيد عن 800 ميل مع روسيا سلمية. نحن نسعى فقط لتعزيز أمننا والمساهمة في أمن أوروبا"، على حد زعمه.
وتابع الوزير الفنلندي: "لقد رأينا استعداد روسيا لاتخاذ خطوات جريئة للغاية محفوفة بالمخاطر على أمنها، محفوفة بخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. حقيقة أنك تعيش بجوار جار قادر على اتخاذ خطوات لا يمكن التنبؤ بها للغاية هو مصدر قلق كبير"، على حد تعبيره، مدعيا أن طلب انضمام بلاده إلى "الناتو" جاء من المواطنين على الرغم من رفض الحكومة القيام باستفتاء.
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وبين هافيستو أن فنلندا تؤيد تخلي أوروبا عن النفط والغاز الروسي، لكن بلاده متعاطفة مع وجهات النظر البديلة التي أبدتها الدول الأكثر اعتمادًا على مثل هذه الإمدادات.
وقال "تؤيد فنلندا في الواقع فرض حظر على كل من النفط والغاز. لا توجد مشكلة من جانبنا. لكن بالطبع، أفهم سبب كون الغاز موضوعا حساسا بشكل خاص لبعض الدول الأوروبية، حيث يستخدم المستهلكون الغاز الطبيعي من روسيا".

"بالطبع، لا نريد إطلاق النار على أنفسنا. هذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لفنلندا، لا يمثل كلا الحظرين مشكلة.. أعتقد أنه تحول إلى الأبد. لا يمكن قطع خط الأنابيب إلا مرة واحدة".

بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندي
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
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وأضاف بوتين أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. ووفقًا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بأي شكل من الأشكال في العالم الحديث.
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