https://arabic.sputniknews.com/20220527/لافروف-الولايات-المتحدة-وأقمارها-الصناعية-تواصل-تكثيف-جهودها-لاحتواء-روسيا-1062757796.html

لافروف: الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا

لافروف: الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T08:48+0000

2022-05-27T08:48+0000

2022-05-27T09:13+0000

روسيا

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا.وأكد لافروف أن حالة "رهاب روسيا" غير المسبوقة في الغرب ستستمر لفترة طويلة.وقال وزير الخارجية الروسي إن السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستند إلى دعم شعبي واسع، ووحدة القوى الوطنية.وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تستند السياسة الخارجية التي وافق عليها الرئيس بوتين إلى موافقة وطنية واسعة، وتدعمها القوى السياسية الرئيسية في بلدنا، والجمعيات التجارية العامة الرائدة".وأضاف: "بشكل عام، يمكننا أن نقول بثقة إن هذا الوضع باق معنا لفترة طويلة، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه كشف عن الموقف الحقيقي للغرب لتلك الشعارات الجميلة التي تم طرحها قبل 30 عاما بعد نهاية الحرب الباردة، حول القيم العالمية... نرى الآن ما هو ثمن هذه الشعارات".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-محاولات-تحويل-الناتو-إلى-تحالف-عالمي-محكوم-عليها-بالفشل--1062744114.html

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روسيا