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لافروف: الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا
لافروف: الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:48+0000
2022-05-27T09:13+0000
روسيا
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا.وأكد لافروف أن حالة "رهاب روسيا" غير المسبوقة في الغرب ستستمر لفترة طويلة.وقال وزير الخارجية الروسي إن السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستند إلى دعم شعبي واسع، ووحدة القوى الوطنية.وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تستند السياسة الخارجية التي وافق عليها الرئيس بوتين إلى موافقة وطنية واسعة، وتدعمها القوى السياسية الرئيسية في بلدنا، والجمعيات التجارية العامة الرائدة".وأضاف: "بشكل عام، يمكننا أن نقول بثقة إن هذا الوضع باق معنا لفترة طويلة، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه كشف عن الموقف الحقيقي للغرب لتلك الشعارات الجميلة التي تم طرحها قبل 30 عاما بعد نهاية الحرب الباردة، حول القيم العالمية... نرى الآن ما هو ثمن هذه الشعارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-محاولات-تحويل-الناتو-إلى-تحالف-عالمي-محكوم-عليها-بالفشل--1062744114.html
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روسيا

لافروف: الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا

08:48 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 27.05.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا.

"ترون كيف تضاعف الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، ثلاثة وأربعة أضعاف، الجهود لاحتواء بلدنا، باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات من العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى الدعاية الكاذبة تماما في الفضاء الإعلامي العالمي".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأكد لافروف أن حالة "رهاب روسيا" غير المسبوقة في الغرب ستستمر لفترة طويلة.
وقال وزير الخارجية الروسي إن السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستند إلى دعم شعبي واسع، ووحدة القوى الوطنية.
وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تستند السياسة الخارجية التي وافق عليها الرئيس بوتين إلى موافقة وطنية واسعة، وتدعمها القوى السياسية الرئيسية في بلدنا، والجمعيات التجارية العامة الرائدة".
"كما لاحظنا للتو، أعلن الغرب حربا شاملة علينا، على العالم الروسي بأكمله. لا أحد يخفي هذا الآن، لقد وصل بالفعل إلى حد السخف، إلى ثقافة إلغاء روسيا وكل ما يتعلق ببلدنا. الكلاسيكية المحظورة: تشايكوفسكي، دوستويفسكي، تولستوي، بوشكين. إن شخصيات الثقافة والفن الروسي الذين يمثلون ثقافتنا اليوم يتعرضون للاضطهاد أيضا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف: "بشكل عام، يمكننا أن نقول بثقة إن هذا الوضع باق معنا لفترة طويلة، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه كشف عن الموقف الحقيقي للغرب لتلك الشعارات الجميلة التي تم طرحها قبل 30 عاما بعد نهاية الحرب الباردة، حول القيم العالمية... نرى الآن ما هو ثمن هذه الشعارات".
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