https://arabic.sputniknews.com/20220527/مجموعة-السبع-تدعو-أوبك-إلى-زيادة-إنتاج-النفط-للحد-من-تضخم-الأسعار-1062780403.html
مجموعة السبع تدعو "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط للحد من تضخم الأسعار
مجموعة السبع تدعو "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط للحد من تضخم الأسعار
دعا وزراء الطاقة في مجموعة السبع، اليوم الجمعة، منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" إلى ضخ مزيد من الإمدادات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T16:21+0000
2022-05-27T16:21+0000
2022-05-27T16:21+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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جاءت هذه الدعوة في البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة والبيئة في مجموعة السبع في ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات الصناعية المتقدمة، بحسب "فايننشال تايمز".وأشار الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار النفط والغاز والفحم، مما أدى إلى زيادة التضخم الذي فرض ضغوطا هائلة على الأسر ذات الدخل المنخفض وكذلك على الشركات والصناعة.وقال الوزراء: "ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بطريقة مسؤولة والاستجابة لتشديد الأسواق الدولية، مشيرين إلى أن لأوبك دور رئيسي تلعبه".وأضافوا أيضا أن تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي مسألة "إلحاحية خاصة"، مشددين على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه زيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال "من أجل تخفيف اضطرابات الإمداد المحتملة في إمدادات خطوط الأنابيب، خاصة إلى الأسواق الأوروبية".لكن رغم جاذبية مجموعة السبع لأوبك، فمن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستستجيب. تقاوم السعودية الضغوط الغربية لتسريع زيادات الإنتاج للمساعدة في خفض الأسعار، وتصر على عدم وجود نقص في العرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يعفي-أكبر-خط-نفطي-في-العالم-من-العقوبات-بانتظار-إبرام-صفقة-1062768142.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
مجموعة السبع تدعو "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط للحد من تضخم الأسعار
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دعا وزراء الطاقة في مجموعة السبع، اليوم الجمعة، منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" إلى ضخ مزيد من الإمدادات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ عقد.
جاءت هذه الدعوة في البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة والبيئة في مجموعة السبع في ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الاقتصادات الصناعية المتقدمة، بحسب "فايننشال تايمز".
وأشار الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار النفط والغاز والفحم، مما أدى إلى زيادة التضخم الذي فرض ضغوطا هائلة على الأسر ذات الدخل المنخفض وكذلك على الشركات والصناعة.
وقال الوزراء: "ندعو الدول المنتجة للنفط
والغاز إلى التصرف بطريقة مسؤولة والاستجابة لتشديد الأسواق الدولية، مشيرين إلى أن لأوبك دور رئيسي تلعبه".
وأضافوا أيضا أن تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي مسألة "إلحاحية خاصة"، مشددين على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه زيادة الإمدادات
من الغاز الطبيعي المسال "من أجل تخفيف اضطرابات الإمداد المحتملة في إمدادات خطوط الأنابيب، خاصة إلى الأسواق الأوروبية".
لكن رغم جاذبية مجموعة السبع لأوبك، فمن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستستجيب. تقاوم السعودية الضغوط الغربية
لتسريع زيادات الإنتاج للمساعدة في خفض الأسعار، وتصر على عدم وجود نقص في العرض.