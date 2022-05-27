https://arabic.sputniknews.com/20220527/ممر-إنساني-لإجلاء-الأجانب-من-ماريوبول-1062762596.html
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول بشكل يومي، ابتداءً من 25 مايو/ أيار. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:56+0000
2022-05-27T10:56+0000
2022-05-27T10:56+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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2022
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول بشكل يومي، ابتداءً من 25 مايو/ أيار.