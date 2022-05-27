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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ممر-إنساني-لإجلاء-الأجانب-من-ماريوبول-1062762596.html
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول بشكل يومي، ابتداءً من 25 مايو/ أيار. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:56+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا

ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول

10:56 GMT 27.05.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقامة ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول بشكل يومي، ابتداءً من 25 مايو/ أيار.
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول - سبوتنيك عربي
ممر إنساني لإجلاء الأجانب من ماريوبول - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - بوشيلين: ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل
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