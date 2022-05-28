https://arabic.sputniknews.com/20220528/أطباء-السودان-ارتفاع-ضحايا-الاحتجاجات-منذ-25-أكتوبر-إلى-97-قتيلا-1062829184.html

"أطباء السودان": ارتفاع ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر إلى 97 قتيلا

"أطباء السودان": ارتفاع ضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر إلى 97 قتيلا

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، مقتل متظاهر بالعاصمة الخرطوم، ليرتفع الإجمالي منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 97 شخصا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T20:36+0000

2022-05-28T20:36+0000

2022-05-28T20:36+0000

أخبار السودان اليوم

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وذكرت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع تويتر: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر في مواكب منطقة الكلاكلة (جنوبي العاصمة) من قبل السلطة الانقلابية".وأوضحت لجنة أطباء السودان أنه: "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 97 شهيدا يظلون أعلاما بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويخلدون في التاريخ أبدا".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم