https://arabic.sputniknews.com/20220521/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-تعلن-مقتل-متظاهر-خلال-الاحتجاجات-في-مدينة-أم-درمان-بطلق-ناري-1062516049.html
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان بطلق ناري
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان بطلق ناري
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر سوداني، بطلق ناري في الصدر، ضمن مشاركته في موكب مدينة أم درمان المناهض لوجود السلطة العسكرية في البلاد. 21.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-21T15:05+0000
2022-05-21T15:05+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت: "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد... وذلك بمواكب مدينة أم درمان إثــر إصابته بطلق ناري متـناثر بالصدر (مرجّح أنه بسلاح خرطوش)".وأشار إلى أنه يوجد هناك إصابات أخرى بين الثوار، موضحا أنه يجري العمل على حصر أعداد الإصابات "نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار بمواكب 21 مـايو بمدينة أم درمان"، وفق بيان اللجنة.وأوضح البيان أن العدد الكلي للشهداء يرتفع، متابعةً: "العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى (96) شهيداً يظلون أعلاماً بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويُخلّدون في التاريخ أبدا".وأختتم البيان: "تتعمد القوات الانقلابية استخدام العنف المميت... ويستأسد جنرال الانقلاب بقوات البطش الخاسئة مستخدماً كل أنواع الأسلحة ضد الثوار السلميين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن السلميةَ أقوى من الرصاص وأنها السلاح الأمضى ضد ترسانته وآلة عنفه".
https://arabic.sputniknews.com/20220520/السودان-السلطات-تعتقل-زعيم-الحزب-الشيوعي-إثر-عودته-من-خارج-البلاد-1062470105.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان بطلق ناري
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر سوداني، بطلق ناري في الصدر، ضمن مشاركته في موكب مدينة أم درمان المناهض لوجود السلطة العسكرية في البلاد.
الخرطوم- سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت: "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد... وذلك بمواكب مدينة أم درمان إثــر إصابته بطلق ناري متـناثر بالصدر (مرجّح أنه بسلاح خرطوش)".
وأشار إلى أنه يوجد هناك إصابات أخرى بين الثوار، موضحا أنه يجري العمل على حصر أعداد الإصابات "نتيجة القمع المفرط
الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار بمواكب 21 مـايو بمدينة أم درمان"، وفق بيان اللجنة.
وأوضح البيان أن العدد الكلي للشهداء يرتفع، متابعةً: "العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى (96) شهيداً يظلون أعلاماً بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويُخلّدون في التاريخ أبدا".
وأختتم البيان: "تتعمد القوات الانقلابية
استخدام العنف المميت... ويستأسد جنرال الانقلاب بقوات البطش الخاسئة مستخدماً كل أنواع الأسلحة ضد الثوار السلميين الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن السلميةَ أقوى من الرصاص وأنها السلاح الأمضى ضد ترسانته وآلة عنفه".