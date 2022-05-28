https://arabic.sputniknews.com/20220528/احتجاجات-في-حلب-ضد-محاولات-تركيا-توسيع-رقعة-احتلالها-للأراضي-السورية-1062811106.html

احتجاجات في حلب ضد محاولات تركيا توسيع رقعة "احتلالها" للأراضي السورية

احتجاجات في حلب ضد محاولات تركيا توسيع رقعة "احتلالها" للأراضي السورية

شهدت محافظة حلب تجمعات احتجاجية رفضا للاعتداءات التركية على شمال سوريا، تخللها عملية إحراق رمزية للأعلام التركية، والإسرائيلية، والأمريكية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:52+0000

2022-05-28T13:52+0000

2022-05-28T13:52+0000

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وتجمع المئات من المواطنين السوريين في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب "رفضاً للاحتلال التركي واعتداءاته المتكررة على المناطق الآمنة ومخططاته التوسعية في الشمال السوري".وعلى التوازي، نفذ "أهالي بلدة تل رفعت ومحيطها بريف حلب الشمالي، وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المواطنين السوريين، وللمطالبة بتطهير التراب السوري من كل أشكال الاحتلال".ورصدت "سبوتنيك" جانبا من التجمع الجماهيري في ساحة سعد الله الجابري حيث رفع المشاركون لافتات تندد بممارسات الإرهاب الدولي لـ"حلف الناتو" داعين إلى إسقاطه، فيما اعتبرت أخرى أن إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا هو "عمل عدواني ونشاط استعماري" تمارسه تركيا، فيما طالبت إحدى اللافتات بالكف عن ممارسة القتل، في إشارة إلى الممارسات التي تنتهجها التنظيمات الإسلامية التي ترعاها تركيا شمالي البلاد.المحتجون يطالبون بـ"خروج الإرهابيين من الأراضي السورية".وقالت ثناء فخر الدين، عضو البرلمان السوري عن "الجبهة الوطنية التقدمية"، لـ "سبوتنيك": أن الأحزاب السورية تندد بمحاولة الجيش التركي التوغل داخل الأراضي السورية بعمق 30 كم على طول الشريط الحدودي الممتد حتى 850 كيلومترا".وأضافت فخر الدين: "لا اجتزاء للأراضي السورية إطلاقا.. أرضنا لنا ولن نسمح لأي كان أن يدنس ترابها الطاهر"، داعية اللاجئين في كافة الدول وخاصة ممن في تركيا بـ"العودة إلى وطنهم عبر معبر كسب".ووجهت البرلمانية السورية "التحية إلى حلفائنا الروس الذين نددوا بالقرار التركي وحفاظهم على السيادة السورية".وكشف الشيخ العمر عن أن القبائل ناشدت بعض أبناء القبائل في الجزيرة السورية "بعدم الانجرار وراء الولايات المتحدة الأمريكية التي باعتهم للمحتل التركي".قبائل الجزيرة تندد بـ"الإجرام التركي"وفي سياق منفصل، ندد "مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية بالتهديدات العسكرية والممارسات والاعتداءات الاجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته لشن عدوان جديد على أراضي سورية ومخططاته الخبيثة في الشمال السوري".وأشار بيان للمجلس تلقت "سبوتنيك" نسخة منه إلى إن "الطوراني الهمجي أردوغان يحضر جيشه وعصابته الرخيصة لشن عدوان جديد على أرضنا السورية وذلك لتحقيق أطماعه التوسعية واحتلال بعض الأراضي السورية".وأوضح البيان أن شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية "ينددون بشدة بهذه التهديدات والممارسات والاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته داعياً (قيادات ميليشيا قسد) إلى قراءة المتغيرات السياسية والميدانية الجديدة والابتعاد عن الأحلام الانفصالية تفادياً لتكرار مأساة عفرين وتل أبيض ورأس العين وسواها من الجغرافيا التي قضمها المحتل التركي بسبب عجز هذه الميليشيا عن الدفاع عنها وحمايتها".وتابع البيان "إن مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية إذ يوجه هذه الدعوة من باب الحرص على الدم السوري والجغرافيا السورية فإنه يحمل كل من يعطي الذرائع لأردوغان لتحقيق أطماعه المسؤولية التاريخية ويعتبره متواطئاً بصورة أو بأخرى مع الاحتلال وأعوانه ما يعطي الحق لأبناء شعبنا في محاسبته عاجلاً أو آجلاً".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك