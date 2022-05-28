https://arabic.sputniknews.com/20220528/اكتشاف-تنين-الموت-العملاق-أكبر-طائر-عرفه-كوكب-الأرض-صور--1062819072.html
اكتشاف "تنين الموت" العملاق.. أكبر طائر عرفه كوكب الأرض.. صور
اكتشاف "تنين الموت" العملاق.. أكبر طائر عرفه كوكب الأرض.. صور
اكتشف باحثون في الأرجنتين أكبر أنواع الطيور على الإطلاق والتي حلقت في سماء كوكب الأرض بحجم ضخم لم يرصد له مثيل على كوكبنا في وقت سابق. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:16+0000
2022-05-28T16:16+0000
2022-05-28T16:16+0000
مجتمع
علوم
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وعثر علماء على بقايا أحد أصناف التيروصورات الضخمة الأكبر على الإطلاق المكتشف في العالم، والتي أطلق عليه علماء الأحافير اسم "تنين الموت" في منطقة بلوتييه، وهي عبارة عن نتوء يقع في مقاطعة ميندوزا بأمريكا الجنوبية.يبلغ عرض جناحي العيّنتين المكتشفتين حوالي 23 قدما (7 أمتار)، ويبلغ غرض الطائر بعد فرد جناحيه حوالي 30 قدما (9 أمتار).وأكد الباحثون أن الطائرين العملاقين المكتشفين من فئة "أزداركيون"، وهي عائلة من التيروصورات التي عاشت خلال نهاية العصر الطباشيري، أي قبل حوالي 146 مليون إلى 66 مليون سنة.وبحسب المقال المنشور في مجلة "Live Science" العلمية، يعتقد الباحثون أن اثنين من التيروصورات ماتا في نفس الوقت وأن واحدًا لم يكتمل نموه بعد.وتم العثور على الأحافير أثناء عمليات التنقيب لمشروع بناء مدني على بعد حوالي 500 ميل (800 كيلومتر) خارج عاصمة مندوزا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/اكتشاف-شبكة-مدن-الأمازون-المفقودة-بأبراجها-وشرفاتها-وأهراماتها-بعد-اختفائها-لقرون-صور-1062787074.html
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مجتمع, علوم
اكتشاف "تنين الموت" العملاق.. أكبر طائر عرفه كوكب الأرض.. صور
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اكتشف باحثون في الأرجنتين أكبر أنواع الطيور على الإطلاق والتي حلقت في سماء كوكب الأرض بحجم ضخم لم يرصد له مثيل على كوكبنا في وقت سابق.
وعثر علماء على بقايا أحد أصناف التيروصورات الضخمة الأكبر على الإطلاق المكتشف في العالم، والتي أطلق عليه علماء الأحافير اسم "تنين الموت" في منطقة بلوتييه، وهي عبارة عن نتوء يقع في مقاطعة ميندوزا بأمريكا الجنوبية.
يبلغ عرض جناحي العيّنتين المكتشفتين حوالي 23 قدما (7 أمتار)، ويبلغ غرض الطائر بعد فرد جناحيه حوالي 30 قدما (9 أمتار).
وأكد الباحثون أن الطائرين العملاقين المكتشفين من فئة "أزداركيون"، وهي عائلة من التيروصورات التي عاشت خلال نهاية العصر الطباشيري، أي قبل حوالي 146 مليون إلى 66 مليون سنة.
"كان الأزداركيون معروفين بجماجمهم الكبيرة جدا، وأحيانا (حجم أجنحتهم) أكبر من أجسادهم، بالإضافة إلى رقابهم المفرطة الطول وأجسامهم القصيرة القوية".
ليوناردو دي أورتيز ديفيد
المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة تصف التيروصورات الهائلة والمنسق العام من مختبر ومتحف الديناصورات الأرجنتيني في ميندوزا
وبحسب المقال المنشور في مجلة "Live Science" العلمية
، يعتقد الباحثون أن اثنين من التيروصورات ماتا في نفس الوقت وأن واحدًا لم يكتمل نموه بعد.
"لا يوجد ما يشير في البقايا الأحفورية إلى درجة من العلاقة الأبوية... ومع ذلك، يمكن التأكيد على أن كلا العيّنتين لهما أحجام مختلفة، وأن العينة الأصغر هي فرعية، وأنهما كانا معا عندما ماتا منذ أكثر من 86 مليون سنة".
ليوناردو دي أورتيز ديفيد
المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة تصف التيروصورات الهائلة والمنسق العام من مختبر ومتحف الديناصورات الأرجنتيني في ميندوزا
وتم العثور على الأحافير أثناء عمليات التنقيب لمشروع بناء مدني على بعد حوالي 500 ميل (800 كيلومتر) خارج عاصمة مندوزا.