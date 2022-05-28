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الأمم المتحدة تحث الصين على إعادة التفكير في سياستها بشأن الإيغور
الأمم المتحدة تحث الصين على إعادة التفكير في سياستها بشأن الإيغور
قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنها أثارت المخاوف مع مسؤولين صينيين بشأن تداعيات التطبيق الواسع لإجراءات مواجهة الإرهاب على... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:41+0000
2022-05-28T17:41+0000
الصين
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قالت باشيليت، التي زارت شينجيانغ كجزء من رحلة تستغرق ستة أيام إلى الصين، إن الزيارة لم تكن للتحقيق ولكنها فرصة لإثارة المخاوف مع كبار القادة الصينيين وتمهيد الطريق لمزيد من التفاعلات المنتظمة لدعم الصين في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".واعتبرت، خلال مؤتمر صحفي في ختام رحلتها، أن الزيارة تتيح لها فرصة فهم الوضع في الصين بشكل أفضل.وأضافت أن الزيارة تمثل فرصة للسلطات الصينية لفهم المخاوف الأممية "بشكل أفضل وإعادة التفكير في السياسات التي نعتقد أنها قد تؤثر سلبا على حقوق الإنسان''.وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/غوتيريش-يطلب-من-زعماء-الصين-السماح-بزيارة-أقلية-الإيغور-1058082530.html
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الصين

الأمم المتحدة تحث الصين على إعادة التفكير في سياستها بشأن الإيغور

17:41 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakisأقلية الإيغور المسلمة
أقلية الإيغور المسلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنها أثارت المخاوف مع مسؤولين صينيين بشأن تداعيات التطبيق الواسع لإجراءات مواجهة الإرهاب على حقوق الإيغور والمجموعات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ.
قالت باشيليت، التي زارت شينجيانغ كجزء من رحلة تستغرق ستة أيام إلى الصين، إن الزيارة لم تكن للتحقيق ولكنها فرصة لإثارة المخاوف مع كبار القادة الصينيين وتمهيد الطريق لمزيد من التفاعلات المنتظمة لدعم الصين في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
غوتيريش يطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور
6 فبراير, 02:17 GMT
واعتبرت، خلال مؤتمر صحفي في ختام رحلتها، أن الزيارة تتيح لها فرصة فهم الوضع في الصين بشكل أفضل.
وأضافت أن الزيارة تمثل فرصة للسلطات الصينية لفهم المخاوف الأممية "بشكل أفضل وإعادة التفكير في السياسات التي نعتقد أنها قد تؤثر سلبا على حقوق الإنسان''.
وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.
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