https://arabic.sputniknews.com/20220528/التحالف-البوليفاري--يدين-المعاملة-التمييزية-للولايات-المتحدة-ضد-دول-أمريكا-اللاتينية-1062791127.html
"التحالف البوليفاري" يدين المعاملة التمييزية للولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية
"التحالف البوليفاري" يدين المعاملة التمييزية للولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية
وصف التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا (ALBA-TCP) يوم السبت قرار الولايات المتحدة بمنع بعض دول أمريكا اللاتينية من المشاركة في قمة الأمريكتين بأنه بدوافع سياسية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T03:37+0000
2022-05-28T03:37+0000
2022-05-28T03:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وعقدت قمة التحالف يوم الجمعة في العاصمة الكوبية هافانا.وقال البيان: "نرفض الاستبعاد التعسفي والأيديولوجي والقائم بدوافع سياسية للعديد من بلداننا مما يسمى بقمة الأمريكتين، المقرر عقدها في يونيو في لوس أنغلوس، بالولايات المتحدة."وأضاف البيان إن مثل هذا القرار الأحادي الجانب يشكل تراجعا تاريخيا خطيرا في العلاقات في نصف الكرة الغربي ويغضب شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.ولفت البيان إلى أن التحالف يدين أيضا المعاملة التمييزية من قبل الولايات المتحدة ضد بعض الدول اللاتينية.وفي نهاية أبريل، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز إنه من غير المرجح أن تشارك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا في القمة القادمة.من جانبه، عارض رئيسا المكسيك وبوليفيا مثل هذا القرار وقالا إنهما لن يحضرا القمة إذا لم تتلق جميع دول المنطقة دعوات.تأسس تحالف الدول البوليفارية في عام 2004 كمنظمة إقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمكافحة الفقر والظلم الاجتماعي.ويشمل التحالف كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا ودومينيكا وأنتيغوا وبربودا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا واتحاد سانت كريستوفر ونيفيس.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفارة-الروسية-موسكو-تريد-تعزيز-العلاقات-مع-دول-أمريكا-اللاتينية--1062409998.html
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الولايات المت, اخبار أمريكا اللاتينية
"التحالف البوليفاري" يدين المعاملة التمييزية للولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية
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وصف التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا (ALBA-TCP) يوم السبت قرار الولايات المتحدة بمنع بعض دول أمريكا اللاتينية من المشاركة في قمة الأمريكتين بأنه بدوافع سياسية وأدان المعاملة التمييزية من قبل الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وعقدت قمة التحالف يوم الجمعة في العاصمة الكوبية هافانا.
وقال البيان: "نرفض الاستبعاد التعسفي والأيديولوجي والقائم بدوافع سياسية للعديد من بلداننا مما يسمى بقمة الأمريكتين، المقرر عقدها في يونيو في لوس أنغلوس، بالولايات المتحدة."
وأضاف البيان إن مثل هذا القرار الأحادي الجانب يشكل تراجعا تاريخيا خطيرا في العلاقات في نصف الكرة الغربي ويغضب شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولفت البيان إلى أن التحالف يدين أيضا المعاملة التمييزية من قبل الولايات المتحدة ضد بعض الدول اللاتينية.
وفي نهاية أبريل، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز إنه من غير المرجح أن تشارك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا في القمة القادمة.
من جانبه، عارض رئيسا المكسيك وبوليفيا مثل هذا القرار وقالا إنهما لن يحضرا القمة إذا لم تتلق جميع دول المنطقة دعوات.
تأسس تحالف الدول البوليفارية في عام 2004 كمنظمة إقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمكافحة الفقر والظلم الاجتماعي.
ويشمل التحالف كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا ودومينيكا وأنتيغوا وبربودا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا واتحاد سانت كريستوفر ونيفيس.