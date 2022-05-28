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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-فرقاطة-أدميرال-غورشكوف-تطلق-صاروخ-تسيركون-على-هدف-في-البحر-الأبيض-1062794240.html
الدفاع الروسية: فرقاطة "أدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" على هدف في البحر الأبيض
الدفاع الروسية: فرقاطة "أدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" على هدف في البحر الأبيض
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخا من طراز "تسيركون" عالي الدقة على هدف في البحر الأبيض. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:31+0000
2022-05-28T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا، جاء فيه أن صاروخ "تسيركون" تم إطلاقه من فرقاطة "أدميرال غورشكوف" المتواجدة في بحر بارنتس، حيث أصاب الصاروخ هدفا بحريا على مسافة حوالي ألف كيلومتر".وأضاف البيان: " إطلاق الصاروخ جاء كجزء من اختبار جديد انتهى بنجاح".يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع أضعاف سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
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الدفاع الروسية: فرقاطة "أدميرال غورشكوف" تطلق صاروخ "تسيركون" على هدف في البحر الأبيض

07:31 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 28.05.2022)
© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن فرقاطة "أدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخا من طراز "تسيركون" عالي الدقة على هدف في البحر الأبيض.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا، جاء فيه أن صاروخ "تسيركون" تم إطلاقه من فرقاطة "أدميرال غورشكوف" المتواجدة في بحر بارنتس، حيث أصاب الصاروخ هدفا بحريا على مسافة حوالي ألف كيلومتر".
وأضاف البيان: " إطلاق الصاروخ جاء كجزء من اختبار جديد انتهى بنجاح".
يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع أضعاف سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:02 GMT
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