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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الرجاء-المغربي-ينفي-ما-جاء-في-بيان-الأهلي-المصري-بشأن-تذاكر-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1062815800.html
الرجاء المغربي ينفي ما جاء في بيان الأهلي المصري بشأن تذاكر نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا
الرجاء المغربي ينفي ما جاء في بيان الأهلي المصري بشأن تذاكر نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا
كشف نادي الرجاء المغربي، اليوم السبت، حقيقة تخصيص مقره لتوزيع تذاكر ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا على جماهير النادي الأهلي ‏المصري المقيمين بالمغرب.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:05+0000
2022-05-28T15:05+0000
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ونفى النادي المغربي في بيان رسمي له ما جاء في بيان النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، وأكد عدم تداخله بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة.وكان النادي الأهلي المصري وجه من خلال بيان له، أمس الجمعة، الدعوة للجماهير المصرية المتواجدة في المغرب لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وأن من يرغب في الحصول على التذاكر عليه التوجه إلى منطقة أوازيس، مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.ونشر النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، صورا من بدء توزيع تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على المصريين المقيمين في المغرب.ويواجه النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة النهائية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو/ أيار الجاري، على مركب محمد الخامس.
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ماتش الأهلي اليوم, أخبار المغرب اليوم, مصر, رياضة

الرجاء المغربي ينفي ما جاء في بيان الأهلي المصري بشأن تذاكر نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا

15:05 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAمشجعو نادي الرجاء المغربي
مشجعو نادي الرجاء المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
مشجعو نادي الرجاء المغربي
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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كشف نادي الرجاء المغربي، اليوم السبت، حقيقة تخصيص مقره لتوزيع تذاكر ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا على جماهير النادي الأهلي ‏المصري المقيمين بالمغرب.‏
ونفى النادي المغربي في بيان رسمي له ما جاء في بيان النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، وأكد عدم تداخله بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة.
وكان النادي الأهلي المصري وجه من خلال بيان له، أمس الجمعة، الدعوة للجماهير المصرية المتواجدة في المغرب لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وأن من يرغب في الحصول على التذاكر عليه التوجه إلى منطقة أوازيس، مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.
ونشر النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، صورا من بدء توزيع تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على المصريين المقيمين في المغرب.
ويواجه النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة النهائية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو/ أيار الجاري، على مركب محمد الخامس.
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