https://arabic.sputniknews.com/20220528/تركيا-ندعم-بشدة-السلام-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1062818303.html
تركيا: ندعم بشدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
تركيا: ندعم بشدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تدعم بشدة مسار السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:00+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "تركيا تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية وتركية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.ووصف الرئيس التركي العلاقات بين بلاده وأذربيجان بأنها ارتقت إلى مستوى يشكل نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب.وذكر الرئيس التركي أنه على الرغم من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وباكو قبل ثلاثة عقود "إلا أن وحدة المصير التي تجمعهما تمتد لأعماق التاريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20211116/وزيرا-دفاع-تركيا-وأذربيجان-يبحثان-التطورات-على-حدود-أرمينيا-1050724561.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أذربيجان
تركيا: ندعم بشدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة تدعم بشدة مسار السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
16 نوفمبر 2021, 19:33 GMT
وقال أردوغان: "تركيا تدعم بقوة مساعي السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان
، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية وتركية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.
ووصف الرئيس التركي العلاقات بين بلاده وأذربيجان بأنها ارتقت إلى مستوى يشكل نموذجا يحتذى للعالم بأسره وليس المنطقة فحسب.
وذكر الرئيس التركي أنه على الرغم من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وباكو قبل ثلاثة عقود "إلا أن وحدة المصير التي تجمعهما تمتد لأعماق التاريخ".