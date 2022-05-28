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https://arabic.sputniknews.com/20220528/تشييع-جثمان-والد-الملكة-رانيا-من-مسجد-قيادة-الحرس-الملكي-صور-1062808284.html
تشييع جثمان والد الملكة رانيا من مسجد قيادة الحرس الملكي... صور
تشييع جثمان والد الملكة رانيا من مسجد قيادة الحرس الملكي... صور
شيعت اليوم السبت، جنازة والد الملكة رانيا العبد لله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من ‏مسجد قيادة الحرس الملكي.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:49+0000
2022-05-28T12:52+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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ونشر الديوان الملكي الأردني صورا من مشاركة ملك الأردن، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تشييع جثمان والد الملكة رانيا، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.وأضاف بيان الديوان الملكي أنه شارك في تشييع الجنازة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء وأسرة الفقيد.وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد 7 أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من أمس الجمعة.وولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الملكة-رانيا-تودع-والدها-الراحل-بكلمات-مؤثرة-1062781008.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

تشييع جثمان والد الملكة رانيا من مسجد قيادة الحرس الملكي... صور

12:49 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله
الملكة رانيا العبدلله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
الملكة رانيا العبدلله
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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شيعت اليوم السبت، جنازة والد الملكة رانيا العبد لله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من ‏مسجد قيادة الحرس الملكي.‏
ونشر الديوان الملكي الأردني صورا من مشاركة ملك الأردن، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تشييع جثمان والد الملكة رانيا، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.
وأضاف بيان الديوان الملكي أنه شارك في تشييع الجنازة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء وأسرة الفقيد.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد 7 أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من أمس الجمعة.
الملكة رانيا العبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
الملكة رانيا تودع والدها الراحل بكلمات مؤثرة
أمس, 16:35 GMT
وولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.
وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.
وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.
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