https://arabic.sputniknews.com/20220528/تويتر-يحذف-تغريدة-لمقتدى-الصدر-ويضع-علامة-تحذير-على-أخرى-1062822099.html
تويتر يحذف تغريدة لمقتدى الصدر ويضع علامة تحذير على أخرى
تويتر يحذف تغريدة لمقتدى الصدر ويضع علامة تحذير على أخرى
حذف موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، فيما وضع علامة تحذير على أخرى تطرق فيها إلى إسرائيل. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:32+0000
2022-05-28T17:32+0000
2022-05-28T17:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبحسب "السومرية نيوز" حذف تويتر تغريدة للصدر أمس الجمعة، دعا خلالها إلى تخصيص يوم لمناهضة "المثليين جنسيا".كما وضع الموقع تحذيرا على تغريدة أخرى قال إنها انتهكت قوانينه، دعا خلالها الصدر العراقيين إلى الخروج للشوارع احتفالا بإقرار مجلس النواب (البرلمان) قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل.والخميس، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، والذي تقدمت به الكتلة الصدرية.ونشر الصدر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
تويتر يحذف تغريدة لمقتدى الصدر ويضع علامة تحذير على أخرى
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حذف موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، فيما وضع علامة تحذير على أخرى تطرق فيها إلى إسرائيل.
وبحسب "السومرية نيوز
" حذف تويتر تغريدة للصدر أمس الجمعة، دعا خلالها إلى تخصيص يوم لمناهضة "المثليين جنسيا".
كما وضع الموقع تحذيرا على تغريدة أخرى قال إنها انتهكت قوانينه، دعا خلالها الصدر العراقيين إلى الخروج للشوارع احتفالا بإقرار مجلس النواب (البرلمان) قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل.
والخميس، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على مشروع قانون تجريم التطبيع
مع إسرائيل، والذي تقدمت به الكتلة الصدرية.
ونشر الصدر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.
يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.