https://arabic.sputniknews.com/20220528/رواندا-تتهم-متمردين-في-الكونغو-الديمقراطية-باختطاف-اثنين-من-جنودها-1062815529.html
رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها
رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها
اتهمت رواندا، اليوم السبت، متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:09+0000
2022-05-28T15:09+0000
2022-05-28T15:09+0000
متمردي الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_017d5617f5dad8ad5d457b8533ff29d8.jpg
يأتي هذا بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في منطقتها الشرقية.وقالت قوة الدفاع الرواندية إن اثنين من جنودها اختطفا أثناء دورية، موضحة أنها يخضعان للاحتجاز في شرقي جمهورية الكونغو من قبل متمردين في حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بحسب "فرانس برس".وأضافت قوة الدفاع في بيان: "ندعو السلطات في الكونغو الديمقراطية التي تعمل عن كثب مع هذه المجموعات المسلحة المتورطة في عمليات إبادة جماعية لتأمين إطلاق سراح جنود قوات الدفاع الرواندية".وذكرت قوات الدفاع الرواندية أن الجنديين هما العريف نكونداباجينزي إليزيه والجندي نتواري جاد.وأوضحت أن الاختطاف جاء عقب هجوم وقع في وقت سابق هذا الأسبوع من قبل القوات الكونغولية والمتمردين.وكانت رواندا قد دعت بالفعل إلى إجراء تحقيق بعد اتهام القوات المسلحة الكونغولية بإطلاق صواريخ على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/فرنسا-تحاكم-مسؤولا-سابقا-بتهم-الإبادة-الجماعية-في-رواندا-1061961357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e74ce86b74c48c443a6cc3bef828e606.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
متمردي الكونغو
رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها
تابعنا عبر
اتهمت رواندا، اليوم السبت، متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث.
يأتي هذا بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في منطقتها الشرقية.
وقالت قوة الدفاع الرواندية
إن اثنين من جنودها اختطفا أثناء دورية، موضحة أنها يخضعان للاحتجاز في شرقي جمهورية الكونغو من قبل متمردين في حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بحسب "فرانس برس".
وأضافت قوة الدفاع في بيان: "ندعو السلطات في الكونغو الديمقراطية التي تعمل عن كثب مع هذه المجموعات المسلحة المتورطة في عمليات إبادة جماعية لتأمين إطلاق سراح جنود قوات الدفاع الرواندية".
وذكرت قوات الدفاع الرواندية أن الجنديين هما العريف نكونداباجينزي إليزيه والجندي نتواري جاد.
وأوضحت أن الاختطاف جاء عقب هجوم وقع في وقت سابق هذا الأسبوع من قبل القوات الكونغولية والمتمردين.
وكانت رواندا قد دعت بالفعل إلى إجراء تحقيق بعد اتهام القوات المسلحة الكونغولية بإطلاق صواريخ على أراضيها.