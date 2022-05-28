عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/رواندا-تتهم-متمردين-في-الكونغو-الديمقراطية-باختطاف-اثنين-من-جنودها-1062815529.html
رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها
رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها
اتهمت رواندا، اليوم السبت، متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:09+0000
2022-05-28T15:09+0000
متمردي الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_017d5617f5dad8ad5d457b8533ff29d8.jpg
يأتي هذا بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في منطقتها الشرقية.وقالت قوة الدفاع الرواندية إن اثنين من جنودها اختطفا أثناء دورية، موضحة أنها يخضعان للاحتجاز في شرقي جمهورية الكونغو من قبل متمردين في حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بحسب "فرانس برس".وأضافت قوة الدفاع في بيان: "ندعو السلطات في الكونغو الديمقراطية التي تعمل عن كثب مع هذه المجموعات المسلحة المتورطة في عمليات إبادة جماعية لتأمين إطلاق سراح جنود قوات الدفاع الرواندية".وذكرت قوات الدفاع الرواندية أن الجنديين هما العريف نكونداباجينزي إليزيه والجندي نتواري جاد.وأوضحت أن الاختطاف جاء عقب هجوم وقع في وقت سابق هذا الأسبوع من قبل القوات الكونغولية والمتمردين.وكانت رواندا قد دعت بالفعل إلى إجراء تحقيق بعد اتهام القوات المسلحة الكونغولية بإطلاق صواريخ على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/فرنسا-تحاكم-مسؤولا-سابقا-بتهم-الإبادة-الجماعية-في-رواندا-1061961357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e74ce86b74c48c443a6cc3bef828e606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
متمردي الكونغو

رواندا تتهم متمردين في الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها

15:09 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBOجندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBO
تابعنا عبرTelegram
اتهمت رواندا، اليوم السبت، متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث.
يأتي هذا بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في منطقتها الشرقية.
أحداث هجوم ستراسبورغ - الشرطة الفرنسية، فرنسا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
فرنسا تحاكم مسؤولا سابقا بتهم الإبادة الجماعية في رواندا
7 مايو, 17:34 GMT
وقالت قوة الدفاع الرواندية إن اثنين من جنودها اختطفا أثناء دورية، موضحة أنها يخضعان للاحتجاز في شرقي جمهورية الكونغو من قبل متمردين في حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بحسب "فرانس برس".
وأضافت قوة الدفاع في بيان: "ندعو السلطات في الكونغو الديمقراطية التي تعمل عن كثب مع هذه المجموعات المسلحة المتورطة في عمليات إبادة جماعية لتأمين إطلاق سراح جنود قوات الدفاع الرواندية".
وذكرت قوات الدفاع الرواندية أن الجنديين هما العريف نكونداباجينزي إليزيه والجندي نتواري جاد.
وأوضحت أن الاختطاف جاء عقب هجوم وقع في وقت سابق هذا الأسبوع من قبل القوات الكونغولية والمتمردين.
وكانت رواندا قد دعت بالفعل إلى إجراء تحقيق بعد اتهام القوات المسلحة الكونغولية بإطلاق صواريخ على أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала