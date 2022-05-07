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فرنسا تحاكم مسؤولا سابقا بتهم الإبادة الجماعية في رواندا
فرنسا تحاكم مسؤولا سابقا بتهم الإبادة الجماعية في رواندا
تبدأ محكمة الجنايات في باريس، يوم الاثنين (9 مايو/أيار)، محاكمة مسؤول رواندي سابق متهم بالإبادة الجماعية في بلاده. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:34+0000
2022-05-07T17:34+0000
أخبار فرنسا
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن لوران بوسيباروتا هو أعلى مسؤول يحاكم في فرنسا بتهمة الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.ويواجه بوسيباروتا البالغ من العمر 78 عاما عقوبة السجن مدى الحياة بتهم الإبادة والتواطؤ في الإبادة والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وقال محامو الدفاع إن لوران بوسيباروتا يطعن في الاتهامات منذ بداية المحاكمة. ومن المقرر أن يطالب محامو بوسيباروتا "بالبراءة".وينتظر أن تتواصل محاكمة المسؤول السابق 10 أسابيع، حيث تبدأ بعد ظهر يوم الاثنين بالاستماع لمرافعات الدفاع التي تطلب كف الملاحقات التي بدأت منذ 22 عاما.وهذه هي المحاكمة الرابعة في فرنسا في قضايا متعلقة بجرائم الإبادة الجماعية التي قتل فيها 800 ألف شخص على الأقل خلال 100 يوم في رواندا، غالبيتهم من أقلية التوتسي.
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أخبار فرنسا

فرنسا تحاكم مسؤولا سابقا بتهم الإبادة الجماعية في رواندا

17:34 GMT 07.05.2022
© REUTERS / Christian Hartmannأحداث هجوم ستراسبورغ - الشرطة الفرنسية، فرنسا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
أحداث هجوم ستراسبورغ - الشرطة الفرنسية، فرنسا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
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تبدأ محكمة الجنايات في باريس، يوم الاثنين (9 مايو/أيار)، محاكمة مسؤول رواندي سابق متهم بالإبادة الجماعية في بلاده.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن لوران بوسيباروتا هو أعلى مسؤول يحاكم في فرنسا بتهمة الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
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ويواجه بوسيباروتا البالغ من العمر 78 عاما عقوبة السجن مدى الحياة بتهم الإبادة والتواطؤ في الإبادة والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال محامو الدفاع إن لوران بوسيباروتا يطعن في الاتهامات منذ بداية المحاكمة. ومن المقرر أن يطالب محامو بوسيباروتا "بالبراءة".
وينتظر أن تتواصل محاكمة المسؤول السابق 10 أسابيع، حيث تبدأ بعد ظهر يوم الاثنين بالاستماع لمرافعات الدفاع التي تطلب كف الملاحقات التي بدأت منذ 22 عاما.
وهذه هي المحاكمة الرابعة في فرنسا في قضايا متعلقة بجرائم الإبادة الجماعية التي قتل فيها 800 ألف شخص على الأقل خلال 100 يوم في رواندا، غالبيتهم من أقلية التوتسي.
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