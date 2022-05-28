https://arabic.sputniknews.com/20220528/سلاح-الجو-الإثيوبي-يعلن-حالة-التأهب-القصوى-في-البلاد-1062821570.html
سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد
سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد
قال اللواء يلما مرداسا، قائد سلاح الجو الإثيوبي، أمس الجمعة، إن القوات الجوية لبلاده في حالة تأهب قصوى لحماية إثيوبيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:57+0000
2022-05-28T16:57+0000
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ونقلت إذاعة "فانا"، مساء أمس الجمعة، عن اللواء يلما مرداسا، أن سلاح الجو الإثيوبي، قام، أمس، بتخريج أعضاء من الشرطة الجوية المدربة، هو ما صرح به في كلمة ألقاها في حفل للمتخرجين.وقال اللواء مرداسا للمتخرجين: "يجب أن تفخروا بانضمامكم إلى سلاح الجو، الذي هو مسقط رأس الأبطال".وشدد قائد سلاح الجو الإثيوبي على أن سلاح الجو يجري حاليا إصلاحات مختلفة، وإعادة لتنظيم نفسه وقواته، وتحديثه هذه القوات العسكرية بمعدات حديثة وقوى بشرية مدربة.وجدد اللواء يلما مرداسا استعداد سلاح الجو الإثيوبي لحماية بلاده من أي أعداء داخليين أو خارجيين.ومن ناحيته، ذكر قائد مركز التدريب العسكري لسلاح الجو الإثيوبي، الرائد وندو ولدو، أن المتخرجين من السلاح قد أكملوا أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية التي قدمها مركز التدريب لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/إعلام-سلاح-الجو-الإثيوبي-يشن-هجوما-على-عاصمة-إقليم-تيغراي-1053323018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا
سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد
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قال اللواء يلما مرداسا، قائد سلاح الجو الإثيوبي، أمس الجمعة، إن القوات الجوية لبلاده في حالة تأهب قصوى لحماية إثيوبيا.
ونقلت إذاعة "فانا
"، مساء أمس الجمعة، عن اللواء يلما مرداسا، أن سلاح الجو الإثيوبي، قام، أمس، بتخريج أعضاء من الشرطة الجوية المدربة
، هو ما صرح به في كلمة ألقاها في حفل للمتخرجين.
27 نوفمبر 2021, 10:40 GMT
وقال اللواء مرداسا للمتخرجين: "يجب أن تفخروا بانضمامكم إلى سلاح الجو، الذي هو مسقط رأس الأبطال".
وشدد قائد سلاح الجو الإثيوبي على أن سلاح الجو يجري حاليا إصلاحات مختلفة، وإعادة لتنظيم نفسه وقواته، وتحديثه هذه القوات العسكرية بمعدات حديثة وقوى بشرية مدربة.
وجدد اللواء يلما مرداسا استعداد سلاح الجو الإثيوبي لحماية بلاده من أي أعداء داخليين أو خارجيين.
ومن ناحيته، ذكر قائد مركز التدريب العسكري لسلاح الجو الإثيوبي
، الرائد وندو ولدو، أن المتخرجين من السلاح قد أكملوا أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية التي قدمها مركز التدريب لهم.