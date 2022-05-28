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سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد
سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد
قال اللواء يلما مرداسا، قائد سلاح الجو الإثيوبي، أمس الجمعة، إن القوات الجوية لبلاده في حالة تأهب قصوى لحماية إثيوبيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:57+0000
2022-05-28T16:57+0000
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ونقلت إذاعة "فانا"، مساء أمس الجمعة، عن اللواء يلما مرداسا، أن سلاح الجو الإثيوبي، قام، أمس، بتخريج أعضاء من الشرطة الجوية المدربة، هو ما صرح به في كلمة ألقاها في حفل للمتخرجين.وقال اللواء مرداسا للمتخرجين: "يجب أن تفخروا بانضمامكم إلى سلاح الجو، الذي هو مسقط رأس الأبطال".وشدد قائد سلاح الجو الإثيوبي على أن سلاح الجو يجري حاليا إصلاحات مختلفة، وإعادة لتنظيم نفسه وقواته، وتحديثه هذه القوات العسكرية بمعدات حديثة وقوى بشرية مدربة.وجدد اللواء يلما مرداسا استعداد سلاح الجو الإثيوبي لحماية بلاده من أي أعداء داخليين أو خارجيين.ومن ناحيته، ذكر قائد مركز التدريب العسكري لسلاح الجو الإثيوبي، الرائد وندو ولدو، أن المتخرجين من السلاح قد أكملوا أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية التي قدمها مركز التدريب لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/إعلام-سلاح-الجو-الإثيوبي-يشن-هجوما-على-عاصمة-إقليم-تيغراي-1053323018.html
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أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا

سلاح الجو الإثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى في البلاد

16:57 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIأفراد من الحرس الجمهوري الإثيوبي
أفراد من الحرس الجمهوري الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قال اللواء يلما مرداسا، قائد سلاح الجو الإثيوبي، أمس الجمعة، إن القوات الجوية لبلاده في حالة تأهب قصوى لحماية إثيوبيا.
ونقلت إذاعة "فانا"، مساء أمس الجمعة، عن اللواء يلما مرداسا، أن سلاح الجو الإثيوبي، قام، أمس، بتخريج أعضاء من الشرطة الجوية المدربة، هو ما صرح به في كلمة ألقاها في حفل للمتخرجين.
منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي
27 نوفمبر 2021, 10:40 GMT
وقال اللواء مرداسا للمتخرجين: "يجب أن تفخروا بانضمامكم إلى سلاح الجو، الذي هو مسقط رأس الأبطال".
وشدد قائد سلاح الجو الإثيوبي على أن سلاح الجو يجري حاليا إصلاحات مختلفة، وإعادة لتنظيم نفسه وقواته، وتحديثه هذه القوات العسكرية بمعدات حديثة وقوى بشرية مدربة.
وجدد اللواء يلما مرداسا استعداد سلاح الجو الإثيوبي لحماية بلاده من أي أعداء داخليين أو خارجيين.
ومن ناحيته، ذكر قائد مركز التدريب العسكري لسلاح الجو الإثيوبي، الرائد وندو ولدو، أن المتخرجين من السلاح قد أكملوا أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية التي قدمها مركز التدريب لهم.
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