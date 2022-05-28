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فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين
فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين
تسبب وصول حوت قاتل من نوع "أوركا" في استنفار رجال الإنقاذ الفرنسيين بعدما وصل إلى نهر السين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:02+0000
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وتحاول السلطات المحلية السيطرة على الوضع، حسبما ذكر موقع "فرانس24"، يوم الجمعة، بينما يحذر خبراء الحياة البحرية من إمكانية فقده للحياة داخل النهر لعدم قدرته على الحصول على الطعام.ويحاول خبراء الحياة البحرية ورجال الإنقاذ إعادة الحوت إلى المياه المالحة عن بعدة وسائل منها استخدام مكبرات صوت لإعادة بث الأصوات التي تحدثها الحيتان لإرشاده في اتجاه المياه المالحة.ولفت الموقع إلى أن طول الحوت يصل إلى نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه تم رصده داخل نهر السين منذ 16 مايو/ أيار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/مشاهد-مؤلمة-لبكاء-سفاح-المحيط-حوت-أوركا-القاتل-فيديو--1050178386.html
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منوعات, أخبار فرنسا

فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين

21:02 GMT 28.05.2022
© Photo / pixabay/DigitalDesignerحوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي
حوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Photo / pixabay/DigitalDesigner
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تسبب وصول حوت قاتل من نوع "أوركا" في استنفار رجال الإنقاذ الفرنسيين بعدما وصل إلى نهر السين.
وتحاول السلطات المحلية السيطرة على الوضع، حسبما ذكر موقع "فرانس24"، يوم الجمعة، بينما يحذر خبراء الحياة البحرية من إمكانية فقده للحياة داخل النهر لعدم قدرته على الحصول على الطعام.
حيتان الأوركا القاتلة في المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2021
مشاهد مؤلمة لبكاء "سفاح المحيط" حوت أوركا القاتل... فيديو
17 سبتمبر 2021, 12:18 GMT
ويحاول خبراء الحياة البحرية ورجال الإنقاذ إعادة الحوت إلى المياه المالحة عن بعدة وسائل منها استخدام مكبرات صوت لإعادة بث الأصوات التي تحدثها الحيتان لإرشاده في اتجاه المياه المالحة.
ولفت الموقع إلى أن طول الحوت يصل إلى نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه تم رصده داخل نهر السين منذ 16 مايو/ أيار الجاري.
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