https://arabic.sputniknews.com/20220528/فرنسا-حوت-قاتل-يسبح-في-نهر-السين-1062829958.html
فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين
فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين
تسبب وصول حوت قاتل من نوع "أوركا" في استنفار رجال الإنقاذ الفرنسيين بعدما وصل إلى نهر السين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:02+0000
2022-05-28T21:02+0000
2022-05-28T21:02+0000
منوعات
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054284133_0:60:3039:1769_1920x0_80_0_0_e95cd7a9a443a9464dcd35b3ff29ebe2.jpg
وتحاول السلطات المحلية السيطرة على الوضع، حسبما ذكر موقع "فرانس24"، يوم الجمعة، بينما يحذر خبراء الحياة البحرية من إمكانية فقده للحياة داخل النهر لعدم قدرته على الحصول على الطعام.ويحاول خبراء الحياة البحرية ورجال الإنقاذ إعادة الحوت إلى المياه المالحة عن بعدة وسائل منها استخدام مكبرات صوت لإعادة بث الأصوات التي تحدثها الحيتان لإرشاده في اتجاه المياه المالحة.ولفت الموقع إلى أن طول الحوت يصل إلى نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه تم رصده داخل نهر السين منذ 16 مايو/ أيار الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/مشاهد-مؤلمة-لبكاء-سفاح-المحيط-حوت-أوركا-القاتل-فيديو--1050178386.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054284133_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_de1d5efa83eb026996278f08ce71bc24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار فرنسا
فرنسا... حوت قاتل يسبح في نهر السين
تابعنا عبر
تسبب وصول حوت قاتل من نوع "أوركا" في استنفار رجال الإنقاذ الفرنسيين بعدما وصل إلى نهر السين.
وتحاول السلطات المحلية السيطرة على الوضع، حسبما ذكر
موقع "فرانس24"، يوم الجمعة، بينما يحذر خبراء الحياة البحرية من إمكانية فقده للحياة داخل النهر لعدم قدرته على الحصول على الطعام.
17 سبتمبر 2021, 12:18 GMT
ويحاول خبراء الحياة البحرية ورجال الإنقاذ إعادة الحوت إلى المياه المالحة
عن بعدة وسائل منها استخدام مكبرات صوت لإعادة بث الأصوات التي تحدثها الحيتان
لإرشاده في اتجاه المياه المالحة.
ولفت الموقع إلى أن طول الحوت
يصل إلى نحو 4 أمتار، مشيرا إلى أنه تم رصده داخل نهر السين منذ 16 مايو/ أيار الجاري.