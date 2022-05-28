https://arabic.sputniknews.com/20220528/فيل-يدهس-سيدة-هندية-حتى-الموت-1062828485.html
فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت
فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت
شهدت إحدى الولايات الهندية حادثا مأساويا أدى إلى مقتل سيدة بعدما دهسها فيل بري بالقرب من منزلها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:09+0000
2022-05-28T20:09+0000
2022-05-28T20:10+0000
منوعات
أخبار الهند اليوم
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وهذا الحادث هو الثاني خلال يومين، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه وقع في ولاية تاميل نادو الهندية.ووقع الحادث في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، خلال خروج السيدة للاستمتاع بالطبيعة بالقرب من منزلها، بينما تقول الشرطة إن الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الهند اليوم
فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت
20:09 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
شهدت إحدى الولايات الهندية حادثا مأساويا أدى إلى مقتل سيدة بعدما دهسها فيل بري بالقرب من منزلها.
وهذا الحادث هو الثاني
خلال يومين، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه وقع في ولاية تاميل نادو الهندية.
ووقع الحادث في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، خلال خروج السيدة للاستمتاع بالطبيعة بالقرب من منزلها، بينما تقول الشرطة إن الحادث هو الثاني من نوعه
خلال يومين.