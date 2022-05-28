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فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت
فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت
شهدت إحدى الولايات الهندية حادثا مأساويا أدى إلى مقتل سيدة بعدما دهسها فيل بري بالقرب من منزلها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:09+0000
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أخبار الهند اليوم
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وهذا الحادث هو الثاني خلال يومين، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه وقع في ولاية تاميل نادو الهندية.ووقع الحادث في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، خلال خروج السيدة للاستمتاع بالطبيعة بالقرب من منزلها، بينما تقول الشرطة إن الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين.
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منوعات, أخبار الهند اليوم

فيل يدهس سيدة هندية حتى الموت

20:09 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 28.05.2022)
© Photo / pinterestفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Photo / pinterest
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شهدت إحدى الولايات الهندية حادثا مأساويا أدى إلى مقتل سيدة بعدما دهسها فيل بري بالقرب من منزلها.
وهذا الحادث هو الثاني خلال يومين، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه وقع في ولاية تاميل نادو الهندية.
ووقع الحادث في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، خلال خروج السيدة للاستمتاع بالطبيعة بالقرب من منزلها، بينما تقول الشرطة إن الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين.
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