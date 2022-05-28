https://arabic.sputniknews.com/20220528/مازن-غنايم-بينيت-رهينة-لليمين-المتطرف-ومسيرة-الأعلام-الاستفزازية-لن-تمر-دون-رد-1062810504.html

مازن غنايم: بينيت رهينة لليمين المتطرف ومسيرة الأعلام الاستفزازية لن تمر دون رد

مازن غنايم: بينيت رهينة لليمين المتطرف ومسيرة الأعلام الاستفزازية لن تمر دون رد

قال مازن غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (يقودها منصور عباس وتمثل بـ 4 مقاعد في البرلمان)، إن الوضع في القدس صعب جدا، في ظل رفض... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:29+0000

2022-05-28T13:29+0000

2022-05-28T13:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

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وأضاف غنايم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المسيرة تعد تحديًا للمواطنين العرب، حيث يطلق المستوطنون خلالها شعارات وألفاظًا عنصرية، مثل الموت للعرب ولفلسطين، والمسجد الأقصى لهم، وغيرها من العبارات الاستفزازية التي لا يمكن أن تخدم الشعبين العربي واليهودي".وأوضح أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن للمستوطنين أو لإسرائيل تخطيها، منها القدس، متوعدا بالرد المناسب حال تضمنت المسيرة أي استفزازات أو تحرشات بأبناء الشعب الفلسطيني في القدس.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الجمعة، إن "مسيرة الأعلام" ستقام كما هو مخطط لها، وكما أقيمت في السابق.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بينيت أن "مسيرة الأعلام" ستقام كما أقيمت سابقا، وبحسب المسار التي تم تحديده، أيضا، بدعوى أن هذه المسيرة تقام منذ عشرات السنين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مسيرة الأعلام" ستنتهي في باحة حائط البراق، على ألا تمر عبر "المسجد الأقصى"، على حد قوله.وشدد وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن حركة "حماس" لن تعوق "مسيرة الأعلام" عن مواصلة طريقها، وبأن بلاده ستعمل على الحفاظ على مسارها، بزعم أن إسرائيل قادرة على تسيير أي "مظاهرة أو مسيرة" داخل مدينة القدس المحتلة.وناشد غانتس المتظاهرين الإسرائيليين بعدم الاستفزاز أثناء "مسيرة الأعلام"، موضحا أن "حماس" لن تهدد السيادة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي حالة هجومية أو دفاعية في آن واحد.وكانت وزارة الخارجيـة الفلسطينية قد قالت، إن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".

https://arabic.sputniknews.com/20220527/الشرطة-الإسرائيلية-تنهي-استعداداتها-لـ-مسيرة-الأعلام-في-القدس-1062775061.html

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