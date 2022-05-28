عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مازن-غنايم-بينيت-رهينة-لليمين-المتطرف-ومسيرة-الأعلام-الاستفزازية-لن-تمر-دون-رد-1062810504.html
مازن غنايم: بينيت رهينة لليمين المتطرف ومسيرة الأعلام الاستفزازية لن تمر دون رد
مازن غنايم: بينيت رهينة لليمين المتطرف ومسيرة الأعلام الاستفزازية لن تمر دون رد
قال مازن غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (يقودها منصور عباس وتمثل بـ 4 مقاعد في البرلمان)، إن الوضع في القدس صعب جدا، في ظل رفض... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:29+0000
2022-05-28T13:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/91/1033939116_0:263:5035:3095_1920x0_80_0_0_cfae5515d112d5af09928317ba488bb6.jpg
وأضاف غنايم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المسيرة تعد تحديًا للمواطنين العرب، حيث يطلق المستوطنون خلالها شعارات وألفاظًا عنصرية، مثل الموت للعرب ولفلسطين، والمسجد الأقصى لهم، وغيرها من العبارات الاستفزازية التي لا يمكن أن تخدم الشعبين العربي واليهودي".وأوضح أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن للمستوطنين أو لإسرائيل تخطيها، منها القدس، متوعدا بالرد المناسب حال تضمنت المسيرة أي استفزازات أو تحرشات بأبناء الشعب الفلسطيني في القدس.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الجمعة، إن "مسيرة الأعلام" ستقام كما هو مخطط لها، وكما أقيمت في السابق.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بينيت أن "مسيرة الأعلام" ستقام كما أقيمت سابقا، وبحسب المسار التي تم تحديده، أيضا، بدعوى أن هذه المسيرة تقام منذ عشرات السنين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مسيرة الأعلام" ستنتهي في باحة حائط البراق، على ألا تمر عبر "المسجد الأقصى"، على حد قوله.وشدد وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن حركة "حماس" لن تعوق "مسيرة الأعلام" عن مواصلة طريقها، وبأن بلاده ستعمل على الحفاظ على مسارها، بزعم أن إسرائيل قادرة على تسيير أي "مظاهرة أو مسيرة" داخل مدينة القدس المحتلة.وناشد غانتس المتظاهرين الإسرائيليين بعدم الاستفزاز أثناء "مسيرة الأعلام"، موضحا أن "حماس" لن تهدد السيادة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي حالة هجومية أو دفاعية في آن واحد.وكانت وزارة الخارجيـة الفلسطينية قد قالت، إن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الشرطة-الإسرائيلية-تنهي-استعداداتها-لـ-مسيرة-الأعلام-في-القدس-1062775061.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/91/1033939116_279:0:4754:3356_1920x0_80_0_0_7aa953b717ebe31ad5ea89bbacd87266.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مازن غنايم: بينيت رهينة لليمين المتطرف ومسيرة الأعلام الاستفزازية لن تمر دون رد

13:29 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / MARC ISRAEL SELLEMالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / MARC ISRAEL SELLEM
تابعنا عبرTelegram
قال مازن غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة (يقودها منصور عباس وتمثل بـ 4 مقاعد في البرلمان)، إن الوضع في القدس صعب جدا، في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت مقترحات إلغاء مسيرة الأعلام، المقرر انطلاقها غدا الأحد، أو تغيير خط سيرها.
وأضاف غنايم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المسيرة تعد تحديًا للمواطنين العرب، حيث يطلق المستوطنون خلالها شعارات وألفاظًا عنصرية، مثل الموت للعرب ولفلسطين، والمسجد الأقصى لهم، وغيرها من العبارات الاستفزازية التي لا يمكن أن تخدم الشعبين العربي واليهودي".
وتابع: "كان من المفترض أن يلغي بينيت المسيرة، لكنه لا يملك الجرأة الكافية لذلك، حيث أصبح رهينة لليمين المتطرف، ويبدو أمامهم ضعيفًا، ويريد أن يثبت لهم أنه يميني مثلهم ويميل للتطرف"، مشيرا إلى أن بينيت هو أكثر الخاسرين من العداء بين اليهود والعرب.
وأوضح أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن للمستوطنين أو لإسرائيل تخطيها، منها القدس، متوعدا بالرد المناسب حال تضمنت المسيرة أي استفزازات أو تحرشات بأبناء الشعب الفلسطيني في القدس.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/ أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
الشرطة الإسرائيلية تنهي استعداداتها لـ "مسيرة الأعلام" في القدس
أمس, 14:44 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الجمعة، إن "مسيرة الأعلام" ستقام كما هو مخطط لها، وكما أقيمت في السابق.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بينيت أن "مسيرة الأعلام" ستقام كما أقيمت سابقا، وبحسب المسار التي تم تحديده، أيضا، بدعوى أن هذه المسيرة تقام منذ عشرات السنين.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مسيرة الأعلام" ستنتهي في باحة حائط البراق، على ألا تمر عبر "المسجد الأقصى"، على حد قوله.
وشدد وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن حركة "حماس" لن تعوق "مسيرة الأعلام" عن مواصلة طريقها، وبأن بلاده ستعمل على الحفاظ على مسارها، بزعم أن إسرائيل قادرة على تسيير أي "مظاهرة أو مسيرة" داخل مدينة القدس المحتلة.
وناشد غانتس المتظاهرين الإسرائيليين بعدم الاستفزاز أثناء "مسيرة الأعلام"، موضحا أن "حماس" لن تهدد السيادة الإسرائيلية في القدس المحتلة، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي حالة هجومية أو دفاعية في آن واحد.
وكانت وزارة الخارجيـة الفلسطينية قد قالت، إن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала