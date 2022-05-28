https://arabic.sputniknews.com/20220528/مجموعة-من-اللاجئين-الأوكران-يعتدون-بالضرب-على-مواطنين-نمساويين-وسط-فيينا-فيديو-1062803086.html
مجموعة من اللاجئين الأوكران يعتدون بالضرب على مواطنين نمساويين وسط فيينا.. فيديو
مجموعة من اللاجئين الأوكران يعتدون بالضرب على مواطنين نمساويين وسط فيينا.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة اعتداء من قبل شبان من الجنسية الأوكرانية على مواطن نمساوي وسط العاصمة فيينا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:24+0000
2022-05-28T11:24+0000
2022-05-28T11:27+0000
العالم
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وذكر موقع Heute النمساوية، أن الإشكال حدث بين شبان لاجئين قادمين من أوكرانيا كانوا على متن سيارات تحمل أرقاما أوكرانية مع مواطن نمساوي.وبحسب الموقع، حصل الشجار في 25 مايو/ أيار في مدينة فيينا، حيث ترجلت مجموعتان وبدأتا بضرب رجلين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
مجموعة من اللاجئين الأوكران يعتدون بالضرب على مواطنين نمساويين وسط فيينا.. فيديو
11:24 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة اعتداء من قبل شبان من الجنسية الأوكرانية على مواطن نمساوي وسط العاصمة فيينا.
وذكر موقع Heute النمساوية، أن الإشكال حدث بين شبان لاجئين قادمين من أوكرانيا كانوا على متن سيارات تحمل أرقاما أوكرانية مع مواطن نمساوي.
وبحسب الموقع، حصل الشجار في 25 مايو/ أيار في مدينة فيينا، حيث ترجلت مجموعتان وبدأتا بضرب رجلين.