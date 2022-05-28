https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصرع-25-شخصا-جراء-هطول-أمطار-غزيرة-في-البرازيل-1062826361.html
مصرع 25 شخصا جراء هطول أمطار غزيرة في البرازيل
مصرع 25 شخصا جراء هطول أمطار غزيرة في البرازيل
لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة ريسيفى عاصمة بيرنامبوكو منذ يوم الثلاثاء. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:15+0000
2022-05-28T19:15+0000
2022-05-28T19:15+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "اليوم (السبت) فقط هناك 25 حالة وفاة في مواقع مختلفة في المنطقة".وذكر مسؤولون في الدفاع المدني أن أكثر من 760 شخصا أجبروا على ترك منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو.قال السكرتير التنفيذي لوكالة الدفاع المدني في بيرنامبوكو ليوناردو رودريغيز، في مقطع مصور، إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.وفتحت المدارس في مدينة ريسيفي أبوابها لاستقبال المشردين.في ألاغواس، قالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة في الأيام العديدة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/عشرات-القتلى-وملايين-المحاصرين-جراء-الفيضانات-في-الهند-وبنغلاديش-1062518321.html
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مصرع 25 شخصا جراء هطول أمطار غزيرة في البرازيل
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لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة ريسيفى عاصمة بيرنامبوكو منذ يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الدفاع المدني قوله: "اليوم (السبت) فقط هناك 25 حالة وفاة في مواقع مختلفة في المنطقة".
وذكر مسؤولون في الدفاع المدني أن أكثر من 760 شخصا أجبروا على ترك منازلهم بسبب الفيضانات في بيرنامبوكو.
قال السكرتير التنفيذي لوكالة الدفاع المدني في بيرنامبوكو ليوناردو رودريغيز، في مقطع مصور، إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات
في الولاية.
وفتحت المدارس في مدينة ريسيفي أبوابها لاستقبال المشردين.
في ألاغواس، قالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة في الأيام العديدة الماضية.