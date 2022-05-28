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مقتل ضابط شرطة إيراني إثر إطلاق نار عليه من قبل مسلحين
مقتل ضابط شرطة إيراني إثر إطلاق نار عليه من قبل مسلحين
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط مما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:01+0000
2022-05-28T09:01+0000
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وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، قال العميد أحمد طاهري قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إنه الحادث وقع مساء أمس الجمعة.وأكد العميد طاهري أن "الشرطة فتحت تحقيقا للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، والتي ستعلن نتائجها لاحقا".يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي.وذكر الحرس الثوري في اليوم نفسه أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html
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مقتل ضابط شرطة إيراني إثر إطلاق نار عليه من قبل مسلحين
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أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط مما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.
وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية
، قال العميد أحمد طاهري قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إنه الحادث وقع مساء أمس الجمعة.
وأضاف أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.
وأكد العميد طاهري أن "الشرطة فتحت تحقيقا للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، والتي ستعلن نتائجها لاحقا".
يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني
بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي.
وذكر الحرس الثوري في اليوم نفسه أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".