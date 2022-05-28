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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/نائب-المستشار-الألماني-برلين-لا-يمكنها-تلبية-جميع-رغبات-كييف-وهذا-هو-سبب-توتر-العلاقات-بين-البلدين-1062813353.html
نائب المستشار الألماني: برلين لا يمكنها تلبية جميع رغبات كييف وهذا هو سبب توتر العلاقات بين البلدين
نائب المستشار الألماني: برلين لا يمكنها تلبية جميع رغبات كييف وهذا هو سبب توتر العلاقات بين البلدين
قال نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، في مقابلة مع صحيفة، إن ألمانيا تساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية بالأسلحة، لكنها... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:21+0000
2022-05-28T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال هابيك: "بينما نتحدث، يتدرب الجنود الأوكرانيون فقط على مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع لعام 2000".وأضاف أيضا أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بهذه الأسلحة في المستقبل القريب. ولكن وفقا له ألمانيا "لا يمكنها أن تلبي جميع رغبات أوكرانيا، في رأيه، هذا هو سبب "التوتر في العلاقات" بين البلدين.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الكرملين-بوتين-وشولتز-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-1062179249.html
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روسيا, العالم

نائب المستشار الألماني: برلين لا يمكنها تلبية جميع رغبات كييف وهذا هو سبب توتر العلاقات بين البلدين

14:21 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 14:22 GMT 28.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، في مقابلة مع صحيفة، إن ألمانيا تساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية بالأسلحة، لكنها لا تستطيع تلبية كل طلب من كييف.
وقال هابيك: "بينما نتحدث، يتدرب الجنود الأوكرانيون فقط على مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع لعام 2000".
وأضاف أيضا أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بهذه الأسلحة في المستقبل القريب. ولكن وفقا له ألمانيا "لا يمكنها أن تلبي جميع رغبات أوكرانيا، في رأيه، هذا هو سبب "التوتر في العلاقات" بين البلدين.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
13 مايو, 10:29 GMT
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
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