https://arabic.sputniknews.com/20220528/نائب-المستشار-الألماني-برلين-لا-يمكنها-تلبية-جميع-رغبات-كييف-وهذا-هو-سبب-توتر-العلاقات-بين-البلدين-1062813353.html

نائب المستشار الألماني: برلين لا يمكنها تلبية جميع رغبات كييف وهذا هو سبب توتر العلاقات بين البلدين

نائب المستشار الألماني: برلين لا يمكنها تلبية جميع رغبات كييف وهذا هو سبب توتر العلاقات بين البلدين

قال نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، في مقابلة مع صحيفة، إن ألمانيا تساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية بالأسلحة، لكنها... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T14:21+0000

2022-05-28T14:21+0000

2022-05-28T14:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وقال هابيك: "بينما نتحدث، يتدرب الجنود الأوكرانيون فقط على مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع لعام 2000".وأضاف أيضا أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بهذه الأسلحة في المستقبل القريب. ولكن وفقا له ألمانيا "لا يمكنها أن تلبي جميع رغبات أوكرانيا، في رأيه، هذا هو سبب "التوتر في العلاقات" بين البلدين.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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