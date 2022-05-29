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أبو الغيط يدين اقتحام "متطرفين" إسرائيليين الأقصى ويحذر من اشتعال الأوضاع في القدس
أبو الغيط يدين اقتحام "متطرفين" إسرائيليين الأقصى ويحذر من اشتعال الأوضاع في القدس
أدان الأمين العام لجامعة اللدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، قيام عدد كبير من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T17:17+0000
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وقال أبو الغيط في بيان نشره موقع الجامعة العربية إن هذا التحرك من "قوات الاحتلال" يعد انتهاكا جديدا للوضع القائم. واعتبر الأمين العام أن هذا الأمر يمثل "استفزاز" للمشاعر العربية والإسلامية . وأكد أبو الغيط أن الوضع الحالي يشعل الأوضاع بمدينة القدس ومناطق أخرى. وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" هو عملٌ غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولي تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية.وتابع المتحدث، أن الأمين العام يناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن

أبو الغيط يدين اقتحام "متطرفين" إسرائيليين الأقصى ويحذر من اشتعال الأوضاع في القدس

17:17 GMT 29.05.2022
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . M.Hemida
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أدان الأمين العام لجامعة اللدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، قيام عدد كبير من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى.
وقال أبو الغيط في بيان نشره موقع الجامعة العربية إن هذا التحرك من "قوات الاحتلال" يعد انتهاكا جديدا للوضع القائم.
واعتبر الأمين العام أن هذا الأمر يمثل "استفزاز" للمشاعر العربية والإسلامية .
وأكد أبو الغيط أن الوضع الحالي يشعل الأوضاع بمدينة القدس ومناطق أخرى.
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" هو عملٌ غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولي تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية.
وتابع المتحدث، أن الأمين العام يناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية".
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