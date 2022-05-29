https://arabic.sputniknews.com/20220529/إصابة-24-فلسطينيا-في-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-البلدة-القديمة-بالقدس-1062861020.html

إصابة 24 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس

إصابة 24 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس

أصيب 24 فلسطينيا جراء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية داخل البلدة القديمة بالقدس ومحيطها، خلال تأمين مسيرة الأعلام الإسرائيلية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T15:41+0000

2022-05-29T15:41+0000

2022-05-29T15:41+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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القدس– سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر في القدس "بإصابة 24 فلسطينيا جراء قمع القوات الإسرائيلية في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس لتأمين مسيرة الأعلام للمستوطنين".وقال مراسل "سبوتنيك"، أن مسيرات لفلسطينيين يلوحون بأعلام بلادهم انطلقت في رام الله والقدس الشرقية ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية.فيما طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المشاركين في مسيرة الأعلام في القدس "التصرف وفق القواعد"، مشددا على "عدم السماح بأي استفزازات أو أي مساس بالسيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها".كان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة قد ذكر، بوقت سابق من اليوم، أن إسرائيل "تستهتر" بالمجتمع الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية وذلك عبر السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تزامنا مع "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، "إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، ونطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية".وتابع أبو ردينة قائلا إن "إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل"، موضحا أن "كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 1967".وشدد أبو ردينة على أن "طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعبنا"، مؤكدا أن "المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، حالة التأهب القصوى وكثفت انتشارها في القدس ليصل قوامها إلى 3000 عنصر من أجل تأمين "مسيرة الأعلام" المقررة عصر اليوم.وتوسع الجيش الإسرائيلي في نشر منظومة "القبة الحديدية" في محيط مدينة القدس، وفي وسط إسرائيل وجنوبها تحسبا لإطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه هذه المناطق بالتزامن مع انطلاق "مسيرة الأعلام".

https://arabic.sputniknews.com/20220529/الشرطة-الإسرائيلية-تسقط-درون-تحمل-علم-فلسطين-فوق-باب-العامود-بالقدس-فيديو-1062859355.html

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