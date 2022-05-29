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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الشرطة-الإسرائيلية-تسقط-درون-تحمل-علم-فلسطين-فوق-باب-العامود-بالقدس-فيديو-1062859355.html
الشرطة الإسرائيلية تسقط "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود بالقدس.. فيديو
الشرطة الإسرائيلية تسقط "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود بالقدس.. فيديو
أسقطت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، "درون" (طائرة مسيرة صغيرة)، تحمل علم فلسطين جرى إطلاقها فوق منطقة باب العامود التي تشهد توترا كبيرا، على خلفية... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:18+0000
2022-05-29T15:20+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشرطة اعترضت "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود خوفا من أن تشكل تهديدا لـ "مسيرة الأعلام".وفي وقت سابق، من مساء اليوم، انطلقت "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، بمشاركة ما يزيد عن 25 ألف مستوطن يهودي باتجاه القدس الشرقية المحتلة.ومن المقرر أن يشمل مسار المسيرة التي يصفها الفلسطينيون بالاستفزازية، باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق لأسوار المسجد الأقصى.وتأتي المسيرة خلال احتفال الإسرائيليين بما يسمى "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.وفي وقت سابق من صباح اليوم، اقتحم 2626 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في أكبر اقتحام يومي منذ احتلال القدس، فيما كان الرقم القياسي السابق عام 2018، ووقتها اقتحم 2084 مستوطنا الحرم القدسي، بحسب صحيفة "معاريف".وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم الأقصى صلوات تلمودية ورفعوا أعلام إسرائيل، ما استفز المرابطين داخله.واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 فلسطينيا خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/انطلاق-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-ومواجهات-في-البلدة-القديمة-بالقدس-فيديو-1062857059.html
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آخر أخبار القدس الأن

الشرطة الإسرائيلية تسقط "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود بالقدس.. فيديو

15:18 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 29.05.2022)
© Sputnik . Kristina Afanasyeva / الذهاب إلى بنك الصورمدينة القدس - مسجد قبة الصخرة
مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Kristina Afanasyeva
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أسقطت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، "درون" (طائرة مسيرة صغيرة)، تحمل علم فلسطين جرى إطلاقها فوق منطقة باب العامود التي تشهد توترا كبيرا، على خلفية المرور المقرر لـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون متطرفون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشرطة اعترضت "درون" تحمل علم فلسطين فوق باب العامود خوفا من أن تشكل تهديدا لـ "مسيرة الأعلام".
وفي وقت سابق، من مساء اليوم، انطلقت "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، بمشاركة ما يزيد عن 25 ألف مستوطن يهودي باتجاه القدس الشرقية المحتلة.
ومن المقرر أن يشمل مسار المسيرة التي يصفها الفلسطينيون بالاستفزازية، باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق لأسوار المسجد الأقصى.
وتأتي المسيرة خلال احتفال الإسرائيليين بما يسمى "يوم القدس"، والذي يؤرخ لذكرى احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967.
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية ومواجهات في البلدة القديمة بالقدس... فيديو
14:29 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم، اقتحم 2626 مستوطنا باحات المسجد الأقصى في أكبر اقتحام يومي منذ احتلال القدس، فيما كان الرقم القياسي السابق عام 2018، ووقتها اقتحم 2084 مستوطنا الحرم القدسي، بحسب صحيفة "معاريف".
وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم الأقصى صلوات تلمودية ورفعوا أعلام إسرائيل، ما استفز المرابطين داخله.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 فلسطينيا خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود.
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