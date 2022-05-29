https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيران-تندد-بانتهاك-حرمة-المسجد-الأقصى-القدس-الموحدة-هي-العاصمة-الأبدية-لفلسطين-من-البحر-إلى-النهر-1062869724.html

إيران تندد بانتهاك حرمة المسجد الأقصى: القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لفلسطين من البحر إلى النهر

إيران تندد بانتهاك حرمة المسجد الأقصى: القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لفلسطين من البحر إلى النهر

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، بيانا حذرت فيه من "المغامرات الجديدة والأعمال الاستفزازية للصهاينة". 29.05.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في البيان، إن بلاده "تدين انتهاك الصهاينة حرمة المسجد الأقصى، واعتداء الغاصبين للقدس على الأهالي والمدافعين عن القبلة الأولى للمسلمين"، محذرا من "المغامرات الجديدة والأعمال الاستفزازية للصهاينة".وأكد خطيب زاده، أن "القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لفلسطين من البحر إلى النهر، مشيدا بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القدس".وأعرب عن "ثقته بأن محور القدس والمقاومة الفلسطينية لن يتوانى عن الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الممارسات الإرهابية للكيان الإسرائيلي اللقيط"، داعيا "الأوساط والمنظمات الدولية للقيام بواجبها القانوني ومنع انتهاكات واعتداءات الصهاينة الغاصبين ضد شعب فلسطين الأعزل".واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/أبو-الغيط-يدين-اقتحام-متطرفين-إسرائيليين-الأقصى-ويحذر-من-اشتعال-الأوضاع-في-القدس-1062865129.html

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أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم