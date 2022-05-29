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https://arabic.sputniknews.com/20220529/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-البرازيل-إلى-44-قتيلا-وفقدان-56-آخرين-1062859256.html
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين
وصل عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البرازيل إلى 44 شخصا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:16+0000
2022-05-29T15:16+0000
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كما وصل عدد المفقودين إلى 56 شخصا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت شمالي البلاد، منذ الثلاثاء الماضي. وحسب أ ف ب فقد أكدت الحكومة البرازيلية أن هناك 25 جريحا، بينما يقارب عدد الأشخاص بلا مأوئ 4 آلاف، واضطر 533 شخصا إلى ترك منازلهم.
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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين

15:16 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOEفيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOE
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وصل عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البرازيل إلى 44 شخصا.
كما وصل عدد المفقودين إلى 56 شخصا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت شمالي البلاد، منذ الثلاثاء الماضي.
وحسب أ ف ب فقد أكدت الحكومة البرازيلية أن هناك 25 جريحا، بينما يقارب عدد الأشخاص بلا مأوئ 4 آلاف، واضطر 533 شخصا إلى ترك منازلهم.
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