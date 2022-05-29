https://arabic.sputniknews.com/20220529/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-البرازيل-إلى-44-قتيلا-وفقدان-56-آخرين-1062859256.html
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين
وصل عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البرازيل إلى 44 شخصا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:16+0000
2022-05-29T15:16+0000
2022-05-29T15:16+0000
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كما وصل عدد المفقودين إلى 56 شخصا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت شمالي البلاد، منذ الثلاثاء الماضي. وحسب أ ف ب فقد أكدت الحكومة البرازيلية أن هناك 25 جريحا، بينما يقارب عدد الأشخاص بلا مأوئ 4 آلاف، واضطر 533 شخصا إلى ترك منازلهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا وفقدان 56 آخرين
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وصل عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البرازيل إلى 44 شخصا.
كما وصل عدد المفقودين إلى 56 شخصا، بسبب الفيضانات
التي اجتاحت شمالي البلاد، منذ الثلاثاء الماضي.
وحسب أ ف ب فقد أكدت الحكومة البرازيلية أن هناك 25 جريحا، بينما يقارب عدد الأشخاص بلا مأوئ 4 آلاف، واضطر 533 شخصا إلى ترك منازلهم.