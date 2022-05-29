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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجعفري-يلتقي-قائد-قوات-الإندوف-العاملة-في-الجولان-السوري-المحتل-1062865273.html
الجعفري يلتقي قائد قوات "الإندوف" العاملة في الجولان السوري المحتل
الجعفري يلتقي قائد قوات "الإندوف" العاملة في الجولان السوري المحتل
بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T17:29+0000
2022-05-29T17:29+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأشار نائب الوزير إلى ضرورة استعادة قوات الإندوف للدور المهم المنوط بها في ولايتها واستعادتها لمواقعها التي خسرتها بفعل الإرهابيين المدعومين من كيان الاحتلال الإسرائيلين وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".كما شدد الجعفري على ضرورة رصد جميع الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 والتي تشكل خطراً على حياة السوريين وعلى قوات الإندوف، وعكس هذه الخروقات في التقارير المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وذلك استناداً إلى البيانات التي تقوم قوات الإندوف برصدها، مشيراً إلى أن عدم ذكر هذه الخروقات في تلك التقارير أسبابه سياسية وتناقض مع الولاية التي أنيطت بعمل الإندوف.وحث الدكتور الجعفري كلا من الأمين العام المساعد وقائد قوات الإندوف على العمل من أجل إعادة فتح معبر القنيطرة الذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.بدوره شكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سوريا على استمرار الدعم الكبير الذي تقدمه لقوات الإندوف، مؤكداً دراسة كل ما تقدم به الجعفري، أثناء زيارته الميدانية إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل.من جهته، وعد قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري المحتل الإندوف الجنرال إشوار هامال بمناقشة كل النقاط المطروحة من قبل نائب الوزير السوري، شاكرا الجانب السوري على كل الدعم الذي تتلقاه قوات الإندوف في البلاد، مشيدا بالتزام سورية بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/سوريا-تطالب-مجلس-حقوق-الإنسان-بمساءلة-إسرائيل-على-جرائمه-في-الجولان-1060456015.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجعفري يلتقي قائد قوات "الإندوف" العاملة في الجولان السوري المحتل

17:29 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Mary Altafferالمندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد خياري وقائد قوات الإندوف الجنرال إشوار هامال، عمل قوات المراقبة الأممية في الجولان السوري المحتل.
وأشار نائب الوزير إلى ضرورة استعادة قوات الإندوف للدور المهم المنوط بها في ولايتها واستعادتها لمواقعها التي خسرتها بفعل الإرهابيين المدعومين من كيان الاحتلال الإسرائيلين وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
كما شدد الجعفري على ضرورة رصد جميع الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 والتي تشكل خطراً على حياة السوريين وعلى قوات الإندوف، وعكس هذه الخروقات في التقارير المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وذلك استناداً إلى البيانات التي تقوم قوات الإندوف برصدها، مشيراً إلى أن عدم ذكر هذه الخروقات في تلك التقارير أسبابه سياسية وتناقض مع الولاية التي أنيطت بعمل الإندوف.
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وحث الدكتور الجعفري كلا من الأمين العام المساعد وقائد قوات الإندوف على العمل من أجل إعادة فتح معبر القنيطرة الذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره شكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سوريا على استمرار الدعم الكبير الذي تقدمه لقوات الإندوف، مؤكداً دراسة كل ما تقدم به الجعفري، أثناء زيارته الميدانية إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل.
من جهته، وعد قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري المحتل الإندوف الجنرال إشوار هامال بمناقشة كل النقاط المطروحة من قبل نائب الوزير السوري، شاكرا الجانب السوري على كل الدعم الذي تتلقاه قوات الإندوف في البلاد، مشيدا بالتزام سورية بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
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