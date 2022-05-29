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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الأرمينية-تتهم-باكو-بانتهاك-الهدنة-وقتل-جندي-أرمني-1062848351.html
الخارجية الأرمينية تتهم باكو بانتهاك الهدنة وقتل جندي أرمني
الخارجية الأرمينية تتهم باكو بانتهاك الهدنة وقتل جندي أرمني
اتهمت وزارة الخارجية الأرمينية الجانب الأذربيجاني بانتهاك نظام وقف إطلاق النار على حدود 28 مايو بين البلدين، مما أدى إلى مقتل جندي أرمني. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:14+0000
2022-05-29T12:14+0000
العالم
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وجاء في بيان الخارجية: "ندين بشدة الانتهاك الجسيم الذي ارتكبته القوات المسلحة الأذربيجانية في 28 مايو/أيار لنظام وقف إطلاق النار في الاتجاه الجنوبي الشرقي للحدود، مما أدى إلى مقتل جندي من القوات المسلحة الأرمينية، الجندي ديفيد فاردانيان".وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "هذا الاستفزاز سبقته تصريحات عدائية ومتطرفة من قبل رئيس أذربيجان في 27 مايو، والتي تضمنت تعديات على الأراضي ذات السيادة لجمهورية أرمينيا."ودعت الوزارة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره إلى تقديم "تقييم مناسب وموجه للأعمال والتصريحات الاستفزازية الأذربيجانية والخطاب العدواني الذي يهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في جنوب القوقاز."وختم البيان: "ندعو القيادة الأذربيجانية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إطار البيانات الثلاثية وعقب اجتماعات بروكسل لإرساء الاستقرار الأمني في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-الأرمينية-تنفي-اتهامات-باكو-لها-بقصف-الحدود-1062135142.html
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العالم

الخارجية الأرمينية تتهم باكو بانتهاك الهدنة وقتل جندي أرمني

12:14 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYANجنود أرمن
جنود أرمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYAN
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اتهمت وزارة الخارجية الأرمينية الجانب الأذربيجاني بانتهاك نظام وقف إطلاق النار على حدود 28 مايو بين البلدين، مما أدى إلى مقتل جندي أرمني.
وجاء في بيان الخارجية: "ندين بشدة الانتهاك الجسيم الذي ارتكبته القوات المسلحة الأذربيجانية في 28 مايو/أيار لنظام وقف إطلاق النار في الاتجاه الجنوبي الشرقي للحدود، مما أدى إلى مقتل جندي من القوات المسلحة الأرمينية، الجندي ديفيد فاردانيان".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "هذا الاستفزاز سبقته تصريحات عدائية ومتطرفة من قبل رئيس أذربيجان في 27 مايو، والتي تضمنت تعديات على الأراضي ذات السيادة لجمهورية أرمينيا."
ودعت الوزارة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره إلى تقديم "تقييم مناسب وموجه للأعمال والتصريحات الاستفزازية الأذربيجانية والخطاب العدواني الذي يهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في جنوب القوقاز."
وختم البيان: "ندعو القيادة الأذربيجانية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إطار البيانات الثلاثية وعقب اجتماعات بروكسل لإرساء الاستقرار الأمني في المنطقة".
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