https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-ترسانة-كبيرة-من-الأسلحة-الأوكرانية-باستخدام-صواريخ-عالية-الدقة-1062838681.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة في منطقة في كريفوي روج. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:50+0000
2022-05-29T08:50+0000
2022-05-29T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، تعرضت ثلاث نقاط تحكم و25 منطقة من تركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وبطاريتي مدفعية في مواقع لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة".وتابع البيان: "تم تدمير قاذفة من نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" في منطقة نيكولايفكا في دونيتسك، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها في منطقة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف، و5 مستودعات للذخيرة في مناطق كراسنوغوروفكا، وبوكروفسكوي وسيفيرودونيتسك وبيزروكوف".وأضاف: "تم تصفية أكثر من 300 قومي وما يصل إلى 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 52 موقعا لوحدات المدفعية وقذائف الهاون للقوميين الأوكرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-تدمير-أهداف-عسكرية-أوكرانية-من-خلال-مروحيات-كا-52-فيديو-1062836150.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة
08:50 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة في منطقة في كريفوي روج.
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، تعرضت ثلاث نقاط تحكم و25 منطقة من تركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وبطاريتي مدفعية في مواقع لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة".
وتابع البيان: "تم تدمير قاذفة من نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" في منطقة نيكولايفكا في دونيتسك، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها في منطقة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف، و5 مستودعات للذخيرة في مناطق كراسنوغوروفكا، وبوكروفسكوي وسيفيرودونيتسك وبيزروكوف".
وأضاف: "تم تصفية أكثر من 300 قومي وما يصل إلى 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 52 موقعا لوحدات المدفعية وقذائف الهاون للقوميين الأوكرانيين".