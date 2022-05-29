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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-ترسانة-كبيرة-من-الأسلحة-الأوكرانية-باستخدام-صواريخ-عالية-الدقة-1062838681.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة في منطقة في كريفوي روج. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:50+0000
2022-05-29T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، تعرضت ثلاث نقاط تحكم و25 منطقة من تركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وبطاريتي مدفعية في مواقع لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة".وتابع البيان: "تم تدمير قاذفة من نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" في منطقة نيكولايفكا في دونيتسك، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها في منطقة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف، و5 مستودعات للذخيرة في مناطق كراسنوغوروفكا، وبوكروفسكوي وسيفيرودونيتسك وبيزروكوف".وأضاف: "تم تصفية أكثر من 300 قومي وما يصل إلى 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 52 موقعا لوحدات المدفعية وقذائف الهاون للقوميين الأوكرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-تدمير-أهداف-عسكرية-أوكرانية-من-خلال-مروحيات-كا-52-فيديو-1062836150.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة

08:50 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 29.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة في منطقة في كريفوي روج.
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، تعرضت ثلاث نقاط تحكم و25 منطقة من تركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وبطاريتي مدفعية في مواقع لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة".
وتابع البيان: "تم تدمير قاذفة من نظام الدفاع الجوي "أوسا-أكم" في منطقة نيكولايفكا في دونيتسك، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها في منطقة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف، و5 مستودعات للذخيرة في مناطق كراسنوغوروفكا، وبوكروفسكوي وسيفيرودونيتسك وبيزروكوف".
وأضاف: "تم تصفية أكثر من 300 قومي وما يصل إلى 50 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 52 موقعا لوحدات المدفعية وقذائف الهاون للقوميين الأوكرانيين".
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تنشر مقطع تدمير أهداف عسكرية أوكرانية من خلال مروحيات "كا 52".. فيديو
07:30 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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