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https://arabic.sputniknews.com/20220529/السودان-مجلس-الأمن-والدفاع-يصدر-توصيات-بشأن-الطوارئ-والمعتقلين-وقناة-الجزيرة-1062860673.html
السودان... مجلس الأمن والدفاع يصدر توصيات بشأن الطوارئ والمعتقلين وقناة "الجزيرة"
السودان... مجلس الأمن والدفاع يصدر توصيات بشأن الطوارئ والمعتقلين وقناة "الجزيرة"
أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:40+0000
2022-05-29T15:40+0000
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وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادى الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني. ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. ومن ضمن التوصيات أيضا السماح لقناة "الجزيرة" القطرية بمزاولة البث.
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السودان... مجلس الأمن والدفاع يصدر توصيات بشأن الطوارئ والمعتقلين وقناة "الجزيرة"

15:40 GMT 29.05.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الأحد، برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين.
وحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادى الانتقالي في السودان، فقد ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جلسة المجلس العادية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وتهيئة المناخ للحوار الوطني.
ورفع المجلس توصيات لرئيس مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.
ومن ضمن التوصيات أيضا السماح لقناة "الجزيرة" القطرية بمزاولة البث.
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