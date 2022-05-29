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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الكرملين-بوتين-يخطط-لإجراء-محادثة-مع-أردوغان-اليوم-الاثنين-1062848240.html
الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة مع أردوغان غدا الاثنين
الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة مع أردوغان غدا الاثنين
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:11+0000
2022-05-29T12:21+0000
روسيا
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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشمل إجراء محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الإثنين.وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم التحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ولدى سؤاله حول الأمر، اليوم الأحد، رد بيسكوف لسبوتنيك: "نعم هناك خطط"، في إشارة إلى المحادثة مع أردوغان.أكدت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/وسائل-إعلام-تركية-بوتين-تلقى-دعوة-من-أردوغان-لزيارة-تركيا-خلال-أيام-1062325369.html
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روسيا

الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة مع أردوغان غدا الاثنين

12:11 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 29.05.2022)
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الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين.
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشمل إجراء محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الإثنين.

وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم التحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ولدى سؤاله حول الأمر، اليوم الأحد، رد بيسكوف لسبوتنيك: "نعم هناك خطط"، في إشارة إلى المحادثة مع أردوغان.
أكدت وسائل إعلام تركية الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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