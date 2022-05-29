https://arabic.sputniknews.com/20220529/المصالحة-الروسي-يرصد-خمس-عمليات-إطلاق-نار-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-1062871908.html
المصالحة الروسي يرصد خمس عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
المصالحة الروسي يرصد خمس عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T21:48+0000
2022-05-29T21:48+0000
2022-05-29T21:48+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، "سُجل خلال الـ24 ساعة الماضية، خمس عمليات إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/-خبراء-التعاون-بين-روسيا-ودول-وسط-وغرب-أفريقيا-سيثمر-استقرارا-أمنيا-واقتصاديا--1062863147.html
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سبوتنيك عربي
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مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي يرصد خمس عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب
لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، "سُجل خلال الـ24 ساعة الماضية، خمس عمليات إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري
، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.