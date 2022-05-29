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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220529/بولندا-تسلم-أكثر-من-18-مدفع-هاوتزر-ذاتي-الدفع-إلى-أوكرانيا-1062853689.html
بولندا تسلم أكثر من 18 مدفع هاوتزر "ذاتي الدفع" إلى أوكرانيا
بولندا تسلم أكثر من 18 مدفع هاوتزر "ذاتي الدفع" إلى أوكرانيا
سلمت بولندا، اليوم الأحد، أكثر من 18 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وفقا لتقارير الإذاعة البولندية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:32+0000
2022-05-29T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء في تقرير الإذاعة: "تلقى الجيش الأوكراني 18 وحدة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الحديثة من بولندا".بالإشارة إلى مصدر في الدوائر الحكومية، ذكرت الإذاعة أننا نتحدث عن توريد مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 155 ملم. وأضاف: "بفضل المساعدة البولندية، يمتلك الأوكرانيون الآن ما لا يقل عن 24 مدفعا ذاتي الدفع من الإنتاج الغربي".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html
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العالم

بولندا تسلم أكثر من 18 مدفع هاوتزر "ذاتي الدفع" إلى أوكرانيا

13:32 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Stringer
/
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سلمت بولندا، اليوم الأحد، أكثر من 18 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع إلى أوكرانيا، وفقا لتقارير الإذاعة البولندية.
وجاء في تقرير الإذاعة: "تلقى الجيش الأوكراني 18 وحدة من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الحديثة من بولندا".
بالإشارة إلى مصدر في الدوائر الحكومية، ذكرت الإذاعة أننا نتحدث عن توريد مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 155 ملم. وأضاف: "بفضل المساعدة البولندية، يمتلك الأوكرانيون الآن ما لا يقل عن 24 مدفعا ذاتي الدفع من الإنتاج الغربي".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
فيكتور يانوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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