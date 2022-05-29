https://arabic.sputniknews.com/20220529/سيناتور-أمريكي-يتعرض-لهجوم-داخل-مطعم-بعد-مجزرة-مدرسة-تكساس-فيديو-1062842994.html

سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو

سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تعرّض السيناتور الأمريكي، تيد كروز، ‏لهجوم داخل أحد المطاعم، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر الرابطة الوطنية... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T10:45+0000

2022-05-29T10:45+0000

2022-05-29T10:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ويبيّن الفيديو مهاجمة رجل يدعى، بنجامين هرنانديز، لكروز داخل المطعم، وذلك بعد أيام من قيام مسلح يبلغ من العمر 18 عاما بقتل 19 تلميذا ومعلمين داخل مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، يوم الثلاثاء الماضي.وقال هرنانديز صارخا في وجه تيد كروز، الذي يؤيد حقوق حيازة السلاح في أمريكا: "لماذا تحدثت الليلة؟ لماذا أتيت إلى هنا لحضور المؤتمر لأخذ الدية؟ لماذا، عندما مات 19 طفلا؟ لقد مات 19 طفلا! هذا تتحمل مسؤوليته!".بعد ذلك، قام رجال الأمن بإبعاد هرنانديز عن السيناتور الأمريكي.ونشرت منظمة هيوستن غير القابلة للتجزئة، وهي منظمة للدعوة السياسية التي يعد بنجامين هيرنانديز عضوا في مجلس إدارتها، مقطع فيديو بمدة أطول للمشاحنة التي وقعت داخل المطعم.ويُظهر الفيديو بداية التبادل، إذ وقف تيد كروز لالتقاط صورة مع هرنانديز، قبل أن يبدأ الأخير في التساؤل عن سبب رفض كروز دعم قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة.وفي نقاط مختلفة من الفيديو، أخبر تيد كروز هيرنانديز: "حسنا، أنت لا تريد الاستماع إلي، وأنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه".وحصد فيديو الهجوم على السيناتور الأمريكي، تيد كروز، 8 ملايين مشاهدة منذ نشره أمس السبت.وحضر مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في هيوستن، يوم الجمعة الماضي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتيد كروزن بينما انسحب منه حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، والسيناتور جون كورنين، والنائب دان كرينشو.

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