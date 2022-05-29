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https://arabic.sputniknews.com/20220529/سيناتور-أمريكي-يتعرض-لهجوم-داخل-مطعم-بعد-مجزرة-مدرسة-تكساس-فيديو-1062842994.html
سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو
سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تعرّض السيناتور الأمريكي، تيد كروز، ‏لهجوم داخل أحد المطاعم، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر الرابطة الوطنية... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:45+0000
2022-05-29T10:45+0000
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ويبيّن الفيديو مهاجمة رجل يدعى، بنجامين هرنانديز، لكروز داخل المطعم، وذلك بعد أيام من قيام مسلح يبلغ من العمر 18 عاما بقتل 19 تلميذا ومعلمين داخل مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، يوم الثلاثاء الماضي.وقال هرنانديز صارخا في وجه تيد كروز، الذي يؤيد حقوق حيازة السلاح في أمريكا: "لماذا تحدثت الليلة؟ لماذا أتيت إلى هنا لحضور المؤتمر لأخذ الدية؟ لماذا، عندما مات 19 طفلا؟ لقد مات 19 طفلا! هذا تتحمل مسؤوليته!".بعد ذلك، قام رجال الأمن بإبعاد هرنانديز عن السيناتور الأمريكي.ونشرت منظمة هيوستن غير القابلة للتجزئة، وهي منظمة للدعوة السياسية التي يعد بنجامين هيرنانديز عضوا في مجلس إدارتها، مقطع فيديو بمدة أطول للمشاحنة التي وقعت داخل المطعم.ويُظهر الفيديو بداية التبادل، إذ وقف تيد كروز لالتقاط صورة مع هرنانديز، قبل أن يبدأ الأخير في التساؤل عن سبب رفض كروز دعم قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة.وفي نقاط مختلفة من الفيديو، أخبر تيد كروز هيرنانديز: "حسنا، أنت لا تريد الاستماع إلي، وأنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه".وحصد فيديو الهجوم على السيناتور الأمريكي، تيد كروز، 8 ملايين مشاهدة منذ نشره أمس السبت.وحضر مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في هيوستن، يوم الجمعة الماضي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتيد كروزن بينما انسحب منه حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، والسيناتور جون كورنين، والنائب دان كرينشو.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/نتفليكس-تطرح-تحذيرا-لمشاهديها-داخل-أمريكا-فقط-بعد-هجوم-تكساس-1062810164.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

سيناتور أمريكي يتعرض لهجوم داخل مطعم بعد مجزرة مدرسة تكساس... فيديو

10:45 GMT 29.05.2022
© Jordan Vonderhaar/Getty Imagesحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
© Jordan Vonderhaar/Getty Images
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تعرّض السيناتور الأمريكي، تيد كروز، ‏لهجوم داخل أحد المطاعم، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في هيوستن، نهاية الأسبوع الماضي.‏
ويبيّن الفيديو مهاجمة رجل يدعى، بنجامين هرنانديز، لكروز داخل المطعم، وذلك بعد أيام من قيام مسلح يبلغ من العمر 18 عاما بقتل 19 تلميذا ومعلمين داخل مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال هرنانديز صارخا في وجه تيد كروز، الذي يؤيد حقوق حيازة السلاح في أمريكا: "لماذا تحدثت الليلة؟ لماذا أتيت إلى هنا لحضور المؤتمر لأخذ الدية؟ لماذا، عندما مات 19 طفلا؟ لقد مات 19 طفلا! هذا تتحمل مسؤوليته!".
بعد ذلك، قام رجال الأمن بإبعاد هرنانديز عن السيناتور الأمريكي.
ونشرت منظمة هيوستن غير القابلة للتجزئة، وهي منظمة للدعوة السياسية التي يعد بنجامين هيرنانديز عضوا في مجلس إدارتها، مقطع فيديو بمدة أطول للمشاحنة التي وقعت داخل المطعم.
ويُظهر الفيديو بداية التبادل، إذ وقف تيد كروز لالتقاط صورة مع هرنانديز، قبل أن يبدأ الأخير في التساؤل عن سبب رفض كروز دعم قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة.
وفي نقاط مختلفة من الفيديو، أخبر تيد كروز هيرنانديز: "حسنا، أنت لا تريد الاستماع إلي، وأنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه".
تكساس المدرس التي تعرضت لحادث إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
‏"نتفليكس" تطرح تحذيرا لمشاهديها داخل أمريكا فقط... بعد هجوم تكساس
أمس, 13:23 GMT
وحصد فيديو الهجوم على السيناتور الأمريكي، تيد كروز، 8 ملايين مشاهدة منذ نشره أمس السبت.
وحضر مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في هيوستن، يوم الجمعة الماضي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتيد كروزن بينما انسحب منه حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، والسيناتور جون كورنين، والنائب دان كرينشو.
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