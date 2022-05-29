https://arabic.sputniknews.com/20220529/شركة-روسنفط-الروسية-تعلق-على-إدعاء-أوكرانيا-بمصادرة-أصولها-1062860389.html

شركة "روسنفط" الروسية تعلق على إدعاء أوكرانيا بمصادرة أصولها

شركة "روسنفط" الروسية تعلق على إدعاء أوكرانيا بمصادرة أصولها

علقت شركة "روسنفط" الروسية على بيان جهاز الأمن الأوكراني، الذي ادعى فيه مصادرة أصول الشركة على الأراضي الأوكرانية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T15:37+0000

2022-05-29T15:37+0000

2022-05-29T15:39+0000

روسيا

روسنفط

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102311/68/1023116818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d598253a783ce53fa0524eba014070da.jpg

وجاء في بيان "روسنفط" على موقعها الرسمي: " فوجئت الشركة عندما علمت بمصادرة أوكرانيا لأصول يزعم أنها مملوكة لشركة "روسنفط"، نود الإشارة إلى أن "روسنفط" لا تملك حاليا أية أصول مملوكة للشركة على أراضي أوكرانيا".وأضاف البيان: "سابقا امتلكت "روسنفط" مجموعة من محطات الوقود، ولكن منذ فترة طويلة تم بيعها لمشغل أوروبي يعمل في توزيع المنتجات البترولية في السوق الأوكرانية".وتابع البيان: "كانت الشركة تزود المالك بمنتجات الوقود، وعليه لن تكون هناك إمدادات من منتجات "روسنفط"، في حال صحت معلومات المصادرة".وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان له نشره عبر قناته في "تلغرام"، يوم السبت، إن "أصول شركة (روسنفط) الروسية في أوكرانيا تمت مصادرتها من قبل جهاز الأمن الأوكراني".وتابع البيان: "وفقا لمعلومات جهاز الأمن الأوكراني تم تعليق عمل شركة الطاقة التي كانت جزءا من مجموعة (روسنفط) الروسية والتابعة للكرملين".وأوضح البيان أن قيمة الأصول المصادرة بلغت نحو 20 مليون هريفنا، أي ما يعادل (677 ألف دولار أمريكي).كما لفت البيان إلى أن جهاز الأمن الأوكراني أرسل مقترحا إلى مجلس الوزراء بشأن تأميم أصول الشركة المحظورة.كان فلاديمير زيلينسكي قد وقع في أوائل مارس/آذار الماضي، قانونا بشأن الاستيلاء القسري على الممتلكات التي تخص روسيا أو سكانها في أوكرانيا وذلك في أعقاب النزاع الروسي الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/أوكرانيا-تصادر-أصول-شركة-روسنفط-الروسية-على-أراضيها-1062823376.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, روسنفط, أخبار أوكرانيا