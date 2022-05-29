https://arabic.sputniknews.com/20220529/صينيون-يخططون-لتنفيذ-قتل-رحيم-أو-قتل-عمد-لأقمار-ستارلينك-مجلة-علمية-تكشف-التفاصيل-1062868575.html

صينيون يخططون لتنفيذ "قتل رحيم" أو "قتل عمد" لأقمار ستارلينك... مجلة علمية تكشف التفاصيل

صينيون يخططون لتنفيذ "قتل رحيم" أو "قتل عمد" لأقمار ستارلينك... مجلة علمية تكشف التفاصيل

دعا باحثون عسكريون صينيون إلى تطوير سلاح يهدف إلى التسبب بـ"القتل العمد" أو حالة "القتل الرحيم" بنظام الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T19:54+0000

2022-05-29T19:54+0000

2022-05-29T20:05+0000

علوم

العالم

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وسلط تقرير جديد نشر في مجلة "livescience" العلمية، على المخاطر المحتملة التي قد تحملها شبكة الأقمار الصناعية هذه، خصوصا في المجال العسكري.ونقلت المجلة العلمية تصريحات عن باحثين صينيين أشاروا فيها إلى أن "الإمكانيات الهائلة للتطبيقات العسكرية" لشركة (Starlink) تتطلب من الصين تطوير إجراءات مضادة لمراقبة أو تعطيل أو حتى تدمير الأقمار الصناعية الضخمة المتنامية". ونشر الباحثون ورقتهم الشهر الماضي في مجلة "Modern Defense Technology" الصينية.وعلى الرغم من أن شركة "Starlink" تزعم أنها عبارة عن شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تهدف إلى إرسال الوصول إلى الإنترنت للعملاء في أي مكان في العالم، لكن عدد الأقمار الذي وصل إلى 2300 قمر تدور جميعها في مدار منخفض، مع تخطيط الشركة لإرسال ما يصل إلى 42000 قمر صناعي إلى الفضاء لتشكيل كتلة عملاقة ضخمة، هو ما أثار قلق علماء الصين.ونوه المقال إلى أن الصين كانت لها تجربة سابقة لحالة اصطدام وشيكة مع أقمار ستارلينك الصناعية، حيث قدمت شكوى إلى رئيس الأمم المتحدة، العام الماضي، أشارت فيها إلى أن محطة الفضاء الصينية اضطرت إلى إجراء مناورات طارئة لتجنب "مواجهات قريبة" مع أقمار "ستارلينك" الصناعية في يوليو وأكتوبر 2021.وبحسب البحث الذي أجراه مجموعة علماء عسكريون بقيادة رين يوانزين، الباحث في معهد بكين للتتبع والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو جزء من من قوة الدعم الاستراتيجي للجيش الصيني، حيث أشار البحث إلى أن القتل العنيف ( العمد) والرحيم (اللين) هما فئتان من أسلحة الفضاء، حيث يكون القتل العمد هو الأسلحة التي تصيب أهدافها بشكل مباشر (مثل الصواريخ) والقتل الناعم أو الرحيم، يتضمن التشويش وأسلحة الليزر.الصين تمتلك الأسلحة اللازمة ونوه المقال إلى أن الصين تملك بالفعل طرقا متعددة لتعطيل الأقمار الصناعية، وتشمل هذه أجهزة التشويش عبر موجات الميكروويف التي يمكن أن تعطل الاتصالات أو تقلى المكونات الكهربائية، بالإضافة إلى أشعة ليزر قوية ذات دقة مليمترية يمكنها التقاط صور عالية الدقة وأجهزة استشعار أقمار صناعية عمياء؛ وهي أسلحة إلكترونية لاختراق شبكات الأقمار الصناعية.وتملك بكين أيضا الصواريخ بعيدة المدى المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) قادرة على تمديرها، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، ونوه الباحثون إلى أن هذه الإجراءات الفعالة ضد الأقمار الصناعية الفردية لكنها لن تكون كافية لإفساد وتدمير نظام "Starlink".واقترح الباحثون أن الصين يجب أن تبني أقمارها الصناعية الخاصة المتخصصة بالتجسس للتطفل بشكل أفضل على أقمار "ستارلينك". وإيجاد طرق جديدة ومحسنة لاختراق أنظمتها، وتطوير طرق أكثر كفاءة لتعطيل عدة أقمار صناعية في الشبكة باستهداف واحد.وهذا "قد يعني هذا نشر الليزر أو أسلحة الميكروويف أو الأقمار الصناعية الأصغر التي يمكن استخدامها لتدمير أقمار ستارلينك الصناعية، وتعمل الصين على بناء شبكة موازية تحمل اسم "Xing Wang" أو"Starnet"، تهدف أيضًا إلى توفير وصول عالمي إلى الإنترنت للعملاء.وعلى الرغم من مزاعم "Starlink" بأنها مخصصة لأغراض مدنية ولم تستخدم لأغراض عسكرية من قبل، إلا أن ماسك وفر أجهزة طرفية للمقاتلين في أوكرانيا من أجل توفير اتصالات، الأمر الذي يدحض هذه المزاعم، واثار مخاوف دولية من الشبكة الأمريكية.

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