https://arabic.sputniknews.com/20220529/فوضى-في-صلاح-الدين-العراقية-بسبب-إقالة-المحافظ-1062857528.html

فوضى في صلاح الدين العراقية بسبب إقالة المحافظ

فوضى في صلاح الدين العراقية بسبب إقالة المحافظ

شهدت محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأحد، مظاهر فوضى بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية على قرار إقالة المحافظ عمار جبر الجبوري. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:36+0000

2022-05-29T14:36+0000

2022-05-29T14:36+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046886119_91:0:1191:619_1920x0_80_0_0_1b9dce08245b391fbcd88c5a444a3521.jpg

وقال مصدر نيابي لموقع "السومرية نيوز" إن محافظة صلاح الدين تعيش حالة فوضى، مطالبا الحكومة المركزية بالتدخل لحل الأزمة.وأوضح المصدر أن الناس في محافظة صلاح الدين مرتعبة والطرق مغلقة بالصبات الخرسانية، حيث يتجه الوضع نحو المجهول، كما ناشد الحكومة المركزية بوضع حد لتصرفات المحافظ المقال عمار جبر الجبوري.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت بأغلبية مطلقة على قرار إقالة الجبوري من منصب المحافظ بناء على نقاط مؤشر عليها في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية، إلا أنه يحاول التشبث بالكرسي، بحسب المصدر.وكان محافظ صلاح الدين المقال قد حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم إقالته من منصبه الأسبوع الماضي، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع أبواب المحافظة بـ"كتل خرسانية" بعد إصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة، كما تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم.هذا وقد أعفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، محافظ بابل، وكالة، حسن منديل، من منصبه.وحصلت وكالة "بغداد اليوم"، على وثيقة تفيد بأن "رئيس الوزراء أعفى محافظ بابل "وكالة" حسن منديل من منصبه، وأبقى عليه بمنصب نائب المحافظ".وكانت محافظة بابل قد شهدت، في أبريل/ نيسان الماضي، قيام متظاهرين بإضرام النار في مكتب رجل دين في المحافظة.وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم، وتظاهر العشرات أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, العالم العربي