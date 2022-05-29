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https://arabic.sputniknews.com/20220529/لافروف-الغرب-أصم-آذانه-عن-دعوات-روسيا-لإجبار-أوكرانيا-على-الوفاء-بالتزاماتها--1062869845.html
لافروف: الغرب أصم آذانه لدعوات روسيا لإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها
لافروف: الغرب أصم آذانه لدعوات روسيا لإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الغرب أصم أذنه منذ فترة طويلة لدعوات روسيا المطالبة بإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T20:35+0000
2022-05-29T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وتطرق لافروف إلى الدعوات الروسية المتكررة الموجهة إلى أوروبا وأمريكا من أجل إجبار أوكرانيا على الوفاء بالالتزامات الدولية الموثقة بالعديد من الاتفاقيات، وقال في لقاء مع قناة "TF1" الفرنسية:وبين لافروف أن الغرب كان أيضا غير مبال بحقيقة أن أوكرانيا رفضت علنا الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على اتفاقيات مينسك التي وقعتها فرنسا وألمانيا، وقال:وشدد لافروف على أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يعني خلق تهديد مباشر على حدود روسيا".وتابع لافروف: "نحن لا نفرض أنفسنا على أي شخص. إذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس بوتين لا يرفض أبدا زملاءه (الرؤساء الغربيون) الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/لافروف-لا-يرجح-أن-يتم-رفع-العقوبات-الغربية-الأخيرة-المفروضة-على-روسيا-1062868761.html
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لافروف: الغرب أصم آذانه لدعوات روسيا لإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها

20:35 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 20:36 GMT 29.05.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الغرب أصم أذنه منذ فترة طويلة لدعوات روسيا المطالبة بإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وتطرق لافروف إلى الدعوات الروسية المتكررة الموجهة إلى أوروبا وأمريكا من أجل إجبار أوكرانيا على الوفاء بالالتزامات الدولية الموثقة بالعديد من الاتفاقيات، وقال في لقاء مع قناة "TF1" الفرنسية:

"منذ عدة سنوات، طرقنا أبوابا مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة، وحثثنا زملاءنا الغربيين على إجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها، التي تعهدت بها من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الأوروبية والدولية. وكان الغرب أصما لذلك (على تلك الدعوات)".

وبين لافروف أن الغرب كان أيضا غير مبال بحقيقة أن أوكرانيا رفضت علنا الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على اتفاقيات مينسك التي وقعتها فرنسا وألمانيا، وقال:
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
لافروف لا يرجح أن يتم رفع العقوبات الغربية الأخيرة المفروضة على روسيا
19:41 GMT

"لسنوات عدة، كنا نقنع الغرب بأنه ليس من الضروري جر أوكرانيا إلى الناتو. لقد اقترب الحلف بالفعل من الحدود الروسية خمس مرات، على عكس كل الوعود التي قطعت لنا عندما اختفى الاتحاد السوفيتي".

وشدد لافروف على أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يعني خلق تهديد مباشر على حدود روسيا".
وتابع لافروف: "نحن لا نفرض أنفسنا على أي شخص. إذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس بوتين لا يرفض أبدا زملاءه (الرؤساء الغربيون) الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا".
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