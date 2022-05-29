https://arabic.sputniknews.com/20220529/لافروف-الغرب-أصم-آذانه-عن-دعوات-روسيا-لإجبار-أوكرانيا-على-الوفاء-بالتزاماتها--1062869845.html

لافروف: الغرب أصم آذانه لدعوات روسيا لإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها

لافروف: الغرب أصم آذانه لدعوات روسيا لإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الغرب أصم أذنه منذ فترة طويلة لدعوات روسيا المطالبة بإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T20:35+0000

2022-05-29T20:35+0000

2022-05-29T20:36+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وتطرق لافروف إلى الدعوات الروسية المتكررة الموجهة إلى أوروبا وأمريكا من أجل إجبار أوكرانيا على الوفاء بالالتزامات الدولية الموثقة بالعديد من الاتفاقيات، وقال في لقاء مع قناة "TF1" الفرنسية:وبين لافروف أن الغرب كان أيضا غير مبال بحقيقة أن أوكرانيا رفضت علنا الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على اتفاقيات مينسك التي وقعتها فرنسا وألمانيا، وقال:وشدد لافروف على أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يعني خلق تهديد مباشر على حدود روسيا".وتابع لافروف: "نحن لا نفرض أنفسنا على أي شخص. إذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس بوتين لا يرفض أبدا زملاءه (الرؤساء الغربيون) الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220529/لافروف-لا-يرجح-أن-يتم-رفع-العقوبات-الغربية-الأخيرة-المفروضة-على-روسيا-1062868761.html

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